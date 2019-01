Um ano após ‘até logo’, Hernanes revê São Paulo melhor e mais rico

No futebol, um ano pode ser tempo demais. No caso de Hernanes, o suficiente para reencontrar um São Paulo mais forte e rico. Após 367 dias de seu ‘até logo’, um ambicioso Profeta projetou a sua terceira passagem pelo clube que o revelou e do qual é ídolo.

A expectativa, aliás, é bem diferente da que tinha quando desembarcou sem alardes em São Paulo, em julho de 2017, trazendo consigo a missão de livrar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Cumprido o objetivo, o meia foi chamado de volta pelo Hebei Fortune-CHN antes do esperado, frustrando a torcida e os planos da diretoria para 2018.

“Uma situação completamente de emergência, de não planejamento. Aconteceu de eu receber o contato e em poucos dias foi decidida a minha volta. Deu muito certo, foi muito legal, emocionante, tudo de bom. Agora tivemos um pouco mais de tempo para planejar, há um ano realizei contato, então foi algo planejado”, disse Hernanes.

De fato, o dono da camisa 15 vem sendo monitorado pelo São Paulo desde sua despedida em janeiro de 2018. Com ambas as partes dispostas a reatar parceria, o clube entendeu que o momento certo para investir no retorno do Profeta seria na atual janela de transferências.

De volta ao protagonismo no mercado da bola, fruto da recuperação de sua saúde financeira, o Tricolor gastou 3 milhões de euros (R$ 13,2 milhões) na contratação de Hernanes, que assinou um contrato válido por três temporadas.

“Chegar agora nesse momento tendo a condição de preparar tudo, estar desde o começo se ambientando, sabendo do projeto que o clube tem de voltar a ser uma potência de títulos… Fico muito satisfeito com todo o projeto, pois eu retorno com essa grande vontade de conquistar títulos, de pendurar mais quadros no CCT da Barra Funda”, destacou.

Hernanes, porém, não é o único sinal desta nova fase de fartura no São Paulo. O atacante Pablo foi comprado do Athletico-PR por R$ 26,5 milhões, maior contratação da história do clube. O pacote de reforços ainda tem o goleiro Tiago Volpi, os laterais Igor Vinícius e Léo, o atacante Biro Biro e o volante Willian Farias.

“Quando [o clube] faz investimentos como fez, trazendo vários jogadores, mantendo jogadores do ano passado, a gente vê o salto que foi dado. O clube estava se reformulando, fez uma ótima campanha, voltamos a disputar a Libertadores esse ano. Natural e normal que, mantendo jogadores de qualidade e trazendo outros, esse salto aconteça”, analisou.

Aos 33 anos, Hernanes integra um grupo de 30 jogadores em Orlando, onde disputará a Copa Flórida contra Eintracht Frankfurt-ALE e Ajax-HOL. Será o pontapé inicial de uma temporada exigente, com disputas da Copa Libertadores, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão.

“Estou bastante motivado, o grupo tem muita qualidade, muita gente boa. É um projeto grandioso e estou apto para ser encaixado nesse projeto muito bem planejado. A tendência é que dê certo e ganhemos muitos títulos para dar para o torcedor”, projetou.

Formado nas categorias de base do clube, Hernanes não esconde o sonho de reviver as glórias do passado. Com a propriedade de quem foi campeão brasileiro em 2007 e 2008, o meio-campista profetiza coisas boas ao seu Tricolor.

“O mais importante é a qualidade do grupo. Aquele time vencedor tinha muita qualidade. Por isso também que estou esperançoso, porque vejo que nós temos qualidade no grupo, para todas as competições que entrarmos termos condições de brigar pelo título. Isso me conforta. Não tem magia, é preciso de bons jogadores, e nós temos”, decretou.