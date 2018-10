Último treino do São Paulo antes de viagem tem Helinho e clima descontraído

Nesta quinta-feira, o São Paulo fez o último treino no CT da Barra Funda antes do confronto diante do Vitória, partida válida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. A imprensa teve acesso apenas ao trabalho de aquecimento e o grupo de jogadores presentes na atividade estava praticamente completo, sendo o meia Éverton, que ainda se recupera de um estiramento na coxa esquerda, a única ausência para o técnico Diego Aguirre.

O destaque ficou por conta da presença de Helinho, uma das promessas do clube paulista. O meia-atacante de apenas 18 anos se recuperou de uma torção sofrida no tornozelo esquerdo, sofrida no treinamento da última quarta-feira, e se movimentou normalmente na atividade de hoje. O jogador foi promovido ao time principal em setembro e pode ser uma das opções para o jogo diante da equipe baiana.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No começo do treinamento, alguns jogadores já começaram a entrar no ritmo jogando o animado futmesa, entre eles o volante Jucilei e os meia Shaylon e Everton Felipe. Depois disso, o treinador tricolor chamou todos os atletas para começar o aquecimento, liderado pelo preparador físico Fernando Piñatares, que realizou atividades para descontrair o grupo tricolor.

O confronto diante do Vitória é fundamental para o São Paulo manter as esperanças, mesmo que mínimas, de conquistar o título brasileiro. Além disso, o tricolor precisa pontuar para se manter entre os quatro primeiros do campeonato e garantir uma vaga direta para a Copa Libertadores do ano que vem.

A provável escalação do São Paulo diante do Vitória é: Jean, Bruno Perez, Arboleda, Bruno Alves e Edimar; Hudson, Luan, Rojas, Gonzalo Carneiro e Reinaldo; Diego Souza.

* Especial para a Gazeta Esportiva