Última tentativa com chineses falha e Hernanes não volta ao São Paulo

Hernanes ficará mesmo na China. Quem confirma é o próprio atleta em uma publicação feita em suas redes sociais. Em um vídeo, já na pré-temporada do seu clube, Hebei China Fortune, realizada na Espanha, o volante afirma que não conseguiu conversar com os dirigentes chineses, como havia prometido, e irá permanecer no clube.

“Aqui já na Espanha, primeiro dia de treinos, como sabíamos era difícil qualquer tipo de conversa e agora tenho que seguir por aqui”, afirma o jogador na publicação. Além do anúncio, o ídolo da torcida do São Paulo fez questão de agradecer o carinho recebido pelo torcedor tricolor nos últimos dias.

Confira a publicação de Hernanes:

Start #first training A post shared by Anderson Hernanes Lima (@hernanesoj) on Jan 8, 2018 at 7:08am PST

Contratado no meio do ano passado pelo clube brasileiro, o volante foi o principal responsável pelo crescimento do São Paulo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Já no final do ano, após a disputa do torneio, foi revelado uma cláusula que dava ao clube chinês o direito de exigir o retorno jogador já no início de 2018.

Anunciado pelo clube chinês em fevereiro de 2017 por 10 milhões de euros (R$ 33 milhões na época), o volante possuí uma salário que gira em torno de 8 milhões de euros (R$ 30,9 milhões na cotação atual) anuais. Em sua última passagem pelo São Paulo, o volante entrou em campo 19 vezes e marcou 9 gols.