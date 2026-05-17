Trio é advertido com cartão amarelo e desfalca o São Paulo contra o Botafogo

O São Paulo não só foi derrotado pelo Fluminense na noite deste sábado, por 2 a 1, como também ganhou desfalques para o próximo compromisso da equipe pelo Brasileirão. Enzo Díaz, André Silva e Bobadilla foram advertidos com seus terceiros cartões amarelos pela competição e não estarão disponíveis para enfrentar o Botafogo no próximo sábado.

Desta forma, Dorival Júnior não terá dois titulares para sua segunda partida à frente do São Paulo, já que estreia pelo Tricolor nesta terça, diante do Millonarios. Apesar de ter iniciado a partida deste sábado, André Silva deve voltar a ser opção entre os reservas nos próximos compromissos, já que Calleri volta a ser opção após cumprir suspensão.

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Situação na tabela

Com a derrota, o São Paulo permanece na quarta colocação do Brasileiro com 24 pontos, mas pode perder posições até o final da rodada. Além disso, o Tricolor soma um jejum de seis partidas sem vitórias, contando jogos por todas as competições. O recorte incluiu a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude, que resultou na demissão de Roger Machado.

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