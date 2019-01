Tricolores divergem sobre atuação do São Paulo em derrota no clássico

Os são-paulinos não entraram em acordo sobre a atuação tricolor neste domingo. Após a derrota por 2 a 0 para o Santos no Pacaembu, o centroavante Pablo criticou o desempenho de sua equipe, enquanto o zagueiro Bruno Alves elogiou.

“Tem que melhorar, perdemos o jogo, a equipe não está feliz pelo o que fizemos. O que estressou a gente é perigoso ser punido. É melhor ficar quieto”, afirmou Pablo.

“A gente estava bem no jogo, mas eles tiveram a chance no contra-ataque e mataram”, disse o zagueiro Bruno Alves.

A vitória levou o Santos aos nove pontos, na liderança do Grupo A – o Peixe é o único 100% do Paulistão. O São Paulo continua com seis pontos, ainda na ponta do Grupo D.