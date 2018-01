Tricolores brigam entre si em final da Copinha no Pacaembu

O jogo nem envolveu os elencos profissionais, mas mesmo assim houve confusão entre os presentes no estádio do Pacaembu. Durante o primeiro tempo da final entre Flamengo e São Paulo, tricolores brigaram entre si.

O tumulto aconteceu em uma área vip do estádio, próximo às numeradas cobertas, ocupada em sua maioria por familiares e amigos dos atletas em campo. De acordo com testemunhas, um dos são paulinos assistir ao jogo de pé, enquanto outros reclamaram para que este sentasse.

Apesar da situação corriqueira, a solicitação causou troca de socos entre cinco homens e depredou parte do plástico que separa os setores no Pacaembu. Crianças perto do local começaram a chorar e a Polícia Militar foi chamada, mas demorou a chegar.

Quando veio, quatro policiais retiraram quatro destes torcedores do estádio para prestar esclarecimento. Enquanto deixavam as numeradas, todos foram hostilizados pelos demais presentes, revoltados com a situação em pleno feriado municipal.

O tumulto contrastou com o ambiente fora do Pacaembu, quando flamenguistas e são paulinos caminharam pacificamente lado a lado para chegar e deixar o estádio. Em campo, o Flamengo ficou com o título.