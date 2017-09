Tricolor volta a ter semana livre e Cueva acredita que time está melhorando

O São Paulo terá a semana livre para se preparar para o jogo contra o Vitória, no próximo domingo, fora de casa. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam para deixar a zona de rebaixamento. Recentemente, o Tricolor teve 12 dias livres antes de enfrentar a Ponte Preta, e conseguiu apenas um improvável empate por 2 a 2 em pleno Morumbi.

O meia peruano Cueva acredita que, apesar do resultado do último final de semana, o São Paulo apresentou melhora em campo contra a Macaca.

“Lógico que o time melhorou. Os resultados podem não mostrar isso, mas o time está evoluindo. Saí chateado (contra a Ponte) porque jogamos bem, para ganhar a partida e tivemos chance de ganhar. Futebol é assim. Às vezes pequenos erros levam a isso. E penso que não foram erros. Eles marcaram um gol de pênalti, que eu nem vi se foi pênalti. Mas o São Paulo jogou bem. Temos que melhorar dia a dia e pensar que estamos melhorando”, disse Cueva em entrevista coletiva na última segunda.

Um dos jogadores mais criticados por parte da torcida são-paulina por conta de suas recentes performances, Cueva comentou sobre as cobranças que vem sofrendo, até por parte de seus companheiros.

“Não sei como a palavra ‘cobrado’ é usada aqui. Cobram que o cara faça as coisas direito, que te diga as coisas direta, da melhor maneira. E esse trabalho é de todos. Do Cueva, do Rodrigo Caio, Lugano, Petros, Pratto. Todos temos o mesmo objetivo”, afirmou.

Na última vez que o São Paulo teve uma semana livre, o técnico Dorival Júnior aproveitou para realizar treinamentos de caráter defensivo e de posicionamento. O Tricolor ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro e sofreu 21 gols nos últimos 11 jogos sob o comando de Júnior, ostentando a segunda pior defesa da competição, com 35 gols sofridos – o lanterna Atlético Goianiense tomou 36.

Para a próxima partida, Dorival não poderá contar com dois titulares da equipe são-paulina. O volante Jucilei foi expulso na partida contra a Macaca e fica fora do jogo com o Vitória. O lateral esquerdo Edimar recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre um jogo de suspensão. Para a vaga de Jucilei, Dorival pode optar pela entrada de Jonatan Gomez, que vem atuando na função de volante. Já a lateral esquerda deve voltar a ser ocupada por Júnior Tavares, recuperado de lesão.

No único treino que comandou nesta semana, Dorival não teve tempo para esboçar o time que deve entrar em campo no estádio Barradão. Na última segunda-feira, os jogadores são-paulinos participaram de reunião que durou cerca de 1 hora e 30 minutos. Quando foram ao gramado do CT da Barra Funda, os atletas apenas realizaram treino físico. O São Paulo retorna aos treinamentos nesta terça-feira pela manhã.

