Tricolor vende 27 mil ingressos antecipados contra o Fluminense

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a venda antecipada de 27 mil ingressos para o confronto do próximo domingo, com o Fluminense, no estádio do Morumbi. Esse será o segundo jogo consecutivo do Tricolor em sua casa, que vem se mostrando uma aliada extremamente forte na corrida pelo título brasileiro.

As arquibancadas Azul, Laranja e Amarela já estão esgotadas. No entanto, há bilhetes mais baratos ainda, como a arquibancada Vermelha, que sai a R$ 25,00 a meia entrada. Outra opção é a Cadeira Laranja Sul, que sai a R$ 40,00 a meia entrada.

O setor que conta com o ingresso mais caro disponível é o Morumbi Premium Leste, que sai por R$ 180,00 a entrada inteira. Você pode conferir todos os bilhetes que ainda estão disponíveis no site www.totalacesso.com.

Após mais de 57 mil pessoas comparecerem à partida contra o Ceará, no último domingo, a expectativa é que contra o Fluminense o estádio conte com um público ainda maior e haja quebra de recorde. Três pontos à frente do Internacional, o vice-líder, o São Paulo ainda não perdeu no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro.