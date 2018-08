Tricolor já vendeu 23 mil ingressos para jogo contra a Chape

O São Paulo segue aumentando o número de torcedores que já garantiram seu ingresso para o importante confronto do próximo domingo, contra a Chapecoense, no Morumbi. A partida, válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, já conta com 23 mil ingressos vendidos, o que sinaliza que o time de Aguirre deverá contar com casa cheia mais uma vez na competição.

Ainda restam ingressos para a arquibancada azul, um dos setores mais procurados pelos são-paulinos, contudo, a arquibancada laranja, onde as torcidas organizadas costumam ficar, já está esgotada. Você pode garantir seu bilhete no site www.totalacesso.com.

O ingresso mais barato continua sendo a meia entrada da arquibancada amarela, que fica localizada atrás de um dos gols do estádio, e que sai por apenas R$ 15,00 a meia entrada. Há bilhetes também para a arquibancada vermelha e, claro, para os setores mais nobres do Morumbi.

Com 38 pontos na tabela, um a mais que o Flamengo, o São Paulo entrará em campo no domingo com a grande responsabilidade de defender a liderança do Brasileirão após a eliminação na Copa Sul-Americana. Depois de ser aprovado em seu primeiro teste como dono do primeiro lugar da tabela, o Tricolor espera confirmar seu favoritismo sobre a Chapecoense e recompensar o torcedor, que, por enquanto, não demonstra temor por uma possível derrocada neste segundo semestre por influência de um novo revés em um torneio eliminatório.