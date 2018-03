Tricolor depende do Corinthians para descobrir adversário da semifinal

O São Paulo aguarda o confronto entre Corinthians e Bragantino, nesta quinta-feira, em Itaquera, para descobrir quem será seu oponente na semifinal do Campeonato Paulista. Com a classificação do Santos nos pênaltis, o Tricolor ultrapassou o Peixe em número de pontos e se livrou de pegar o Palmeiras, tido como o grande favorito a erguer a taça do Estadual neste ano após terminar a primeira fase com a melhor campanha.

Caso confirmasse seu favoritismo superando o Botafogo-SP no tempo regulamentar, o Santos seria o adversário do vencedor do duelo entre Corinthians e Bragantino. A equipe de Jair Ventura, porém, empatou as duas partidas, levando a melhor somente nas penalidades, fato que proporcionou a ultrapassagem do São Paulo em número de pontos mesmo após o time de Diego Aguirre ser derrotado no jogo de ida das quartas de final do Paulistão.

Desta maneira, o São Paulo pode encarar o Santos caso o Bragantino se classifique mesmo perdendo para o Corinthians. Isso aconteceria se o time de Bragança Paulista saísse derrotado por apenas um gol de diferença, mas levasse a melhor nas penalidades. Em caso de vitória do Timão por dois gols ou mais, o Peixe enfrentará o Verdão, e o Tricolor terá pela frente a equipe do técnico Fábio Carille.

Desta maneira, o São Paulo terá mais uma oportunidade de acabar com o longo tabu na Arena Corinthians. Sem jamais ter vencido na nova casa do rival, o Tricolor tentará dar fim à uma sequência de sete jogos de invencibilidade do Timão, que soma cinco vitórias e dois empates atuando na Arena contra o clube do Morumbi.