Tricolor acerta empréstimo de Tréllez ao Internacional

O atacante Santiago Tréllez está de malas prontas para se transferir ao Internacional. O colombiano se despediu da delegação do São Paulo neste domingo e será cedido por empréstimo até o fim de 2019 ao clube gaúcho, que pagará cerca de R$ 1,5 milhão ao Tricolor, arcará com seus salários e terá a opção de compra ao fim do vínculo.

A informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pela Gazeta Esportiva. Aos 28 anos, Tréllez chega a Porto Alegre para preencher a vaga de Leandro Damião, que se transferiu para o Kawasaki Frontale, do Japão.

Com a contratação de Pablo, Tréllez perdeu ainda mais espaço no elenco tricolor, uma vez que além do ex-jogador do Athletico-PR há Diego Souza, artilheiro do São Paulo na última temporada, com 16 gols. O colombiano vê sua mudança para o Sul com bons olhos,crendo que no Internacional poderá ter mais oportunidades de mostrar seu futebol.

No ano passado Tréllez atuou pelo São Paulo em 38 oportunidades e balançou as redes seis vezes, incluindo o gol da vitória sobre o Vasco, no Morumbi, que garantiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao time à época comandado por Diego Aguirre.

Esse será o terceiro clube de Tréllez no Brasil. Quando ainda estava nas categorias de base, o atacante colombiano chegou a passar pelo Flamengo, mas teve dificuldades para receber salários e decidiu sair. Depois, já mais experiente, teve um bom desempenho defendendo o Vitória, da Bahia, gerando o interesse do São Paulo.