Tréllez marca e celebra após desviar cobrança que resultou no gol do rival

O atacante Tréllez voltou a balançar as redes neste domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Substituindo Diego Souza no segundo tempo, o colombiano foi infeliz ao desviar a cobrança de falta de Marlone, que resultou no gol do adversário, mas posteriormente se redimiu ao vencer a disputa com Magrão, que chegou a defender o primeiro arremate do jogador, mas não pôde evitar o gol na segunda tentativa.

“A gente estava controlando o jogo. Na falta, a bola bateu em mim, foi gol deles. O treinador me botou em campo para tentar matar o jogo e tive a oportunidade para matar o jogo. A primeira tentei dar no cantinho, mas o Magrão foi bem. Depois, dei uma cavadinha e, graças a Deus, deu certo”, disse Tréllez ao Premiere após a partida.

No último domingo, contra o Vasco, Tréllez já havia sido decisivo, marcando o gol da vitória do São Paulo e que deixou o time na liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje, a história foi um pouquinho diferente, porém, o colombiano apareceu em um momento que o Tricolor também estava ameaçado após o Sport diminuir a poucos minutos do apito final.

Quem também comemorou bastante o sétimo triunfo em oito jogos após a pausa para a Copa do Mundo foi Nenê. Autor do segundo gol são-paulino, o camisa 10 chegou ao seu 11º tento na temporada e igualou Diego Souza como artilheiro da equipe em 2019, uma vez que o camisa 9 foi outro a balançar as redes em Recife.

“Realmente estamos muito felizes, determinados. Sabíamos que aqui é muito complicado, eles tinham perdido só um jogo no campeonato jogando aqui. Então, sabíamos que se não estivéssemos focados, seria difícil. Graças a Deus, soubemos segurar a bola, jogar quando tinha que jogar e no contra-ataque definir as jogadas”, completou Nenê.

O São Paulo volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando recebe a Chapecoense, no estádio do Morumbi, às 19h (de Brasília).