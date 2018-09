Tréllez exalta elenco Tricolor e quer recuperar pontos contra Atlético-MG

O São Paulo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro e ainda está conseguindo bons resultados dentro do Morumbi. O atacante Santiago Tréllez destacou a competitividade dentro do elenco Tricolor para a boa fase do time comandado por Diego Aguirre e ainda declarou que quer recuperar os pontos perdidos no empate com o Fluminense contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira.

“Acho que a competitividade do time titular e dos reservas está ajudando a gente manter o nível de jogo dentro e fora de casa. O Campeonato Brasileiro é um dos torneios mais difíceis do mundo e, por isso, tem que ter bom elenco. Isso está ajudando a gente”, declarou o colombiano.

“Ontem tivemos a oportunidade grande de tomar distância do segundo e terceiro, mas, pelas circunstâncias, a expulsão que influenciou muito, foi importante por mantermos a distância e a liderança. Agora temos o Atlético-MG e sabemos que temos que recuperar os pontos perdidos em casa”, completou.

Com a expulsão de Diego Souza, que terá que cumprir suspensão automática, Tréllez será o titular contra o Galo. O jogador de 28 anos comentou a sua situação no grupo e a possibilidade do zagueiro da base Rodrigo ser novidade no meio da semana.

“(Aguirre) já falou comigo que vou jogar. Um jogador que está no banco sempre está esperando a oportunidade de ser titular. Sempre quero ser titular, mas sei que tem a competição e o Diego (Souza), que vem bem. Tenho que continuar dia a dia para, quando tiver a oportunidade de entrar, ajudar o time da melhor maneira e seguir com o objetivo que é conquistar o título”.

“A força do grupo está ajudando. Um exemplo foi o Luan que foi bem contra o Cruzeiro ele foi bem em um confronto difícil para ser o primeiro (jogo no profissional). Se ele precisar jogar, vamos fazer de tudo para ir bem e vamos nos fechar para conseguir vencer”, finalizou Tréllez.