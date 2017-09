Treino do São Paulo tem broncas de Dorival, drone e desfalques

A pausa no Campeonato Brasileiro não alivia a pressão sobre o São Paulo. Ciente da situação delicada da equipe no Campeonato Brasileiro, Dorival Júnior comandou um treinamento “puxado” no fim da tarde dessa sexta-feira, no CT da Barra Funda, e não aliviou nas broncas.

Após um trabalho de toque de bola em espaço curto, o treinador separou titulares e reservas. Apenas com jogadores de linha, a escalação principal teve: Militão, Lugano, Aderlan e Edimar; Petros, Marcos Guilherme, Jucilei, Hernanes e Lucas Fernandes; Gilberto.

O trabalho específico teve primeiro o movimento defensivo. Enquanto a bola rodava de um lado para o outro, Dorival cobrava uma movimentação sincronizada de todos os jogadores, fechando os espaços e indo de um lado para o outro em bloco.

A situação seguinte era ofensiva. E foi aí que Dorival muitas vezes perdeu a paciência. Primeiro as broncas surgiram pela equipe não jogar a bola no pivô antes de infiltrar pelas pontas. “É para jogar na parede”, cobrou o técnico.

Depois, não foram poucas as vezes que o técnico levou as mãos à cabeça diante de tantas finalizações erradas. O gol custava a sair mesmo sem o obstáculo da marcação adversária.

Para finalizar o dia, uma espécie de mini-coletivo entre titulares e reservas foi usada para Dorival observar o comportamento de seus jogadores, cobrar disciplina tática e fazer alguns testes, como Douglas na vaga de Lugano, Shaylon no lugar de Hernanes e Jonatan Gomez na posição de Jucilei.

Lucas Pratto não participou do treino ao lado de seus companheiros. O argentino fez apenas um trabalho na academia e foi dispensado em seguida. Diferente dos demais, Pratto terá o fim de semana de folga, já que sua programação foi toda alterada em função do incidente no clássico, quando deixando o campo de ambulância por causa de uma pancada na cabeça.

Renan Ribeiro, com uma tendinite no joelho, também fez um trabalho separado, primeiro na área interna do CT, depois em campo, mas com exercícios pontuais. Bruno, com problema na coluna, segue fora de ação, além de Rodrigo Caio, Arboleda e Cueva, que servem as seleções brasileira, equatoriana e peruana, respectivamente.

Toda a atividade foi filmada por auxílio de um drone. A ideia é observar as vantagens que o aparelho pode trazer no trabalho de scout da comissão técnica tricolor.