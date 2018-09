Torcida do São Paulo briga entre si e confronta polícia no Rio

O término do duelo entre Botafogo e São Paulo não terminou de modo pacífico nas arquibancadas do Engenhão, na tarde deste domingo. Após o apito final no empate por 2 a 2, torcedores do Tricolor iniciaram uma briga entre si, arrefecida com a intervenção da polícia militar do Rio de Janeiro, que agiu com bombas de efeito moral.

Com ferimentos leves, cerca de dez torcedores precisaram ser atendidos no ambulatório do Nilton Santos. A confusão se deu nas arquibancadas porque os visitantes só podem deixar o estádio depois de uma hora transcorrida ao final da partida. A situação, contudo, foi rapidamente controlada e não houve registros de briga com a torcida do Botafogo no entorno do Engenhão.

Mais de 40 ônibus deixaram a capital paulista rumo ao Rio de Janeiro para o duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do São Paulo esgotou ainda durante a semana os 4.200 ingressos destinados a ela.

Com o resultado, o São Paulo caiu para o terceiro lugar da competição, com 52 pontos, e perdeu a liderança para o rival Palmeiras (53), que supera o Internacional no saldo de gols. Logo após o desfecho do resultado no Rio de Janeiro, a Torcida Independente convocou seus membros a acompanhar o treino de sexta-feira, véspera do Choque-Rei.

“Sexta-feira, todos no CT. Chega de logística. Chega de treino. Chega de concentração. Vai ter que ser na raça”, escreveu a organizada em sua conta no Twitter.

