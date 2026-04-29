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Titulares preservados pelo São Paulo treinam, e lesionados seguem recuperação no CT

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
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Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 21:20 • Atualizado 28/04/2026 às 21:21

Os titulares do São Paulo preservados pelo técnico Roger Machado para a partida contra o Millonarios permaneceram na capital paulista e treinaram no SuperCT nesta terça-feira. Os jogadores lesionados, por sua vez, também deram sequência aos respectivos processos de recuperação.

Calleri, Luciano, Artur, Danielzinho, Rafael Tolói, Enzo Díaz e Lucas Ramon trabalharam na manhã desta terça-feira. Os sete jogadores foram poupados do confronto para evitar desgaste acumulado.

Por outro lado, Marcos Antonio (lesão muscular na coxa direita), Pablo Maia (fraturas na face e no nariz) e Lucas Moura (em transição física) seguiram seus respectivos cronogramas de recuperação.

O lateral direito Maik, com dores musculares, também ficou em São Paulo. O defensor foi cortado da lista de relacionados por dores musculares, segundo informado pelo clube nesta terça.

Em contrapartida, Roger Machado ganhou os reforços de Ferreira, recuperado de edema na coxa esquerda. A bola rola para São Paulo e Millonarios logo mais, às 21h30, em Bogotá, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

O’Higgins-CHI x São Paulo (quarta rodada da Copa Sul-Americana)
Data e horário: 07/05 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile)

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