Tchê Tchê vê evolução no trabalho de Diniz, mais equilibrado e focado em resultados

Fernando Diniz comandou o São Paulo em apenas duas partidas, mas já vem buscando implementar sua filosofia e modelo de jogo na equipe. Tchê Tchê, que foi seu jogador no Audax, acredita que o treinador manteve seus princípios ofensivos, porém enxerga uma maior preocupação com o equilíbrio e com os resultados por parte do comandante.

“O conceito é o mesmo, de ter a posse de bola e ser agressivo sem a bola, atacando o adversário, mas ele tem que estar em constante evolução. Ele vem buscando isso, sendo mais equilibrado e acho que vem dando certo. Nos outros trabalhos dele (Athletico Paranaense e Fluminense) já vinha evoluindo nisso e na chegada ao São Paulo disse isso, seremos cobrados por resultados”, disse o jogador ao Sportv.

Já chegou dizendo que temos que pensar grande e termos grandes ações dentro do campo também, foi isso que tentamos fazer contra o Flamengo e nesse jogo (Fortaleza) também”, completou.

Tchê Tchê atuou no Audax de 2012 a 2016, ano no qual a equipe de Osasco foi vice-campeã do Paulistão sob o comando de Diniz. O volante citou o trato humano e individualizado que o treinador busca ter com os jogadores no dia a dia como o principal motivo por ser tão querido por seus atletas.

“Todos os jogadores gostam porque ele trata do lado humano também. Óbvio que seremos julgados pelo que fazemos dentro de campo, mas acho que no dia a dia podemos ter esse diálogo com o treinador. Ele procura tirar tudo de melhor que o cara pode ter, pergunta sobre os filhos e como está o seu pai, se está com algum problema em casa. Os jogadores gostam desse tipo de atenção, para você se sentir importante também como pessoa e render melhor dentro de campo”, completou o volante.

Com a vitória sobre o Fortaleza, o São Paulo foi à quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos somados. Depois de visitar o Bahia, nesta quarta-feira, o Tricolor enfrentará o Corinthians, no domingo, no Morumbi.