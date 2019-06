Tchê Tchê se encanta por CT em Cotia: “Lugar fantástico”

Um dos principais reforços para a temporada, Tchê Tchê comentou sobre suas primeiras impressões de Cotia. O São Paulo vem fazendo sua intertemporada no CFA Laudo Natel, na região metropolitana da capital paulista, e as instalações de primeira linha não passaram batidas pelo volante que chegou ao Morumbi a pedido do técnico Cuca.

“Lugar fantástico, sempre ouvimos falar de Cotia. Não tinha vindo aqui ainda, na base não tinha jogado aqui, eles têm tudo aqui, é um lugar de excelência, como o pessoal gosta de falar. Acho que não falta nada. Agora é só a gente aproveitar, desfrutar disso aqui para a gente melhorar e, se Deus quiser, arrancar bem quando começar o campeonato”, afirmou Tchê Tchê à Spfctv.

O elenco ficará em concentração total em Cotia até sábado, treinando diariamente sem qualquer contato com a imprensa. No domingo, os jogadores ganharão um dia livre para recarregar as energias com familiares e amigos. Todo o trabalho que está sendo feito no centro de treinamento das categorias de base do São Paulo tem como objetivo preparar o time da melhor forma possível para o importante clássico contra o Palmeiras, no dia 13 de julho, no Morumbi.

“É importante ter esse tempo, sabemos que não é sempre que vão ocorrer essas paradas. É bom para corrigir. A gente sabe que vai melhorar bastante coisa, parte física, técnica, teremos um bom tempo para se preparar até a próxima partida”, prosseguiu Tchê Tchê, que reencontrará sua ex-equipe em breve.

“Às vezes está faltando um pouquinho, algo mais no final dos jogos. Isso, querendo ou não, faz diferença. É bom termos esse tempo para trabalhar, porque as coisas vão se encaixar melhor agora”, concluiu o jogador que desde quando chegou só ficou de fora de uma partida, cumprindo suspensão.

