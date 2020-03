Tchê Tchê assume surpresa após derrota: “Não é arrogância, é confiança”

O São Paulo ainda junta os cacos após a surpreendente derrota para o Binacional na estreia da atual edição da Copa Libertadores. Ainda digerindo o amargo revés, Tchê Tchê comentou sobre o resultado inesperado, mas negou que o elenco tricolor tenha entrado em campo de salto alto, sobretudo na volta do intervalo.

“Duro golpe. Viemos aqui para sair com um bom resultado, que seria a vitória. Em nenhum momento pensamos nesse resultado. Não é arrogância, mas, sim, confiança no nosso trabalho. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. Perdemos pontos aqui, vamos jogar diante da nossa torcida na próxima rodada e vamos recuperar esses pontos”, afirmou o volante.

Presente em 23 dos 24 jogos de Fernando Diniz no comando do São Paulo, Tchê Tchê fez uma partida discreta nesta quinta-feira. O jogador, que se destaca por sua alta intensidade e movimentação, teve de se segurar na altitude para administrar o cansaço e a falta de ar a mais de 3800 metros acima do nível do mar, porém, ainda assim, ele acredita que sua equipe poderia ter aproveitado melhor o que produziu na etapa inicial.

“Nos preparamos muito mentalmente para enfrentar o Binacional aqui. Sabíamos da dificuldade, foi um desafio, mas jogamos bem principalmente no primeiro tempo, criamos bastante. Poderíamos ter saído com um placar maior no primeiro tempo. Sofremos um duro golpe com o empate, e com a derrota nem se fala. Temos um jogo importante agora diante da nossa torcida. Vamos buscar recuperar os pontos em casa”, concluiu.

Agora, o São Paulo tenta focar no confronto com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, domingo, pelo Paulistão. Tarefa difícil para quem terá na próxima quarta-feira um confronto direto com a LDU, no Morumbi, pela classificação ao mata-mata da Libertadores – o time equatoriano lidera o Grupo D depois de vencer o River Plate por 3 a 0 na estreia.