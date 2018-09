Talismã como reserva, Tréllez tenta brilhar novamente como titular

Entrando no segundo tempo dos jogos, o centroavante Santiago Tréllez tem sido útil ao São Paulo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Confirmado como substituto do suspenso Diego Souza no duelo com o Atlético-MG, marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Independência, o colombiano agora tenta brilhar como titular.

Nas últimas cinco vezes em que foi acionado na metade final dos jogos, ele marcou três gols, sendo decisivo nas vitórias sobre Vasco (2 a 1) e Sport (3 a 1) e no empate com o Fluminense (1 a 1).

“Vibrei muito com os dois, mas o do Vasco (foi o mais especial) porque assumimos a liderança e não a perdemos depois”, relembrou o jogador, adquirindo no começo do ano junto ao Vitória por R$ 6 milhões.

Na condição de titular, o camisa 17 contabiliza outros três tentos. Ele balançou as redes adversárias na vitória sobre o São Caetano (2 a 0) pelo Campeonato Paulista, na derrota para o Atlético-PR (1 a 2) pela Copa do Brasil, e no empate com o Bahia (2 a 2) pelo Brasileirão.

Seja como for, Tréllez está com moral no clube. Na semana passada, com o iminente fechamento da janela de transferências para a Europa, o atacante recusou uma proposta do Granada, da Espanha, e decidiu permanecer para realizar seu sonho no Morumbi.

“Em primeiro lugar, sou feliz aqui no clube independentemente de ser titular. Sou feliz com os jogadores e isso foi importante na minha decisão. Quando tomei a decisão de vir em janeiro, era para vir para um time grande e brigar por coisas grandes. Quero deixar minha história no São Paulo e meu objetivo é ser campeão”, bradou.

Invicto há sete partidas no Brasileiro, o São Paulo lidera a competição com três pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Internacional (46 a 43). Já o Atlético-MG, adversário desta quarta, ocupa o sexto lugar, com 35 pontos.

