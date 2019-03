Suposto uniforme do São Paulo vaza na web, e torcida aprova

Uma imagem do suposto novo uniforme principal do São Paulo vazou na internet nesta terça-feira. Depois de apresentar os novos conjuntos de treino na última segunda, o clube parece ter acertado na escolha para esta temporada, já que boa parte da torcida aprovou o fardamento.

Caso o uniforme mostrado na imagem seja confirmado como oficial, o São Paulo contará com vestimentas mais tricolores em 2019. Isso porque as tradicionais três listras, que são marca registrada da fornecedora de material esportivo do clube, são vermelhas e pretas, contrastando com a camisa e calção brancos.

Mas não foi apenas a cor das listras que chamou atenção neste suposto novo uniforme. O local em que elas aparecem na camisa também foi algo destacado por torcedores. No manto usado atualmente, as listras aparecem no ombro. Agora, elas ficariam na parte lateral do tronco.

O vazamento do suposto novo uniforme principal do São Paulo aconteceu justamente um dia após o lançamento dos conjuntos de treino, que não agradaram muito a torcida tricolor pelo fato de o escudo do clube ser monocromático. Os tons em azul foi outro motivo de críticas, embora o clube já tenha contado com vestimentas nesta cor em outras oportunidades.

to pra te dizer que essa dai está me fazendo ignorar o fato de que o dinheiro vai pra diretoria — cosmo (@HEIlTOR) March 19, 2019

vontade de comprar grande e de contribuir pra essa diretoria 0 — luquinhas (@alvarinolucas) March 19, 2019