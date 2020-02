Suposto novo uniforme I do São Paulo vaza na internet

Imagens do suposto novo uniforme I do São Paulo vazaram na internet nesta quinta-feira. O modelo, revelado pelo site mantosdofutebol.com.br, apresenta mudanças significativas em relação à camisa que vem sendo usada pelo Tricolor e segue os moldes das vestimentas de Internacional e Cruzeiro, outros dois clubes equipados pela adidas.

Predominantemente branca, a suposta camisa I do São Paulo mantém as listras tricolores na altura do peito e, desta vez, elas também aparecerão nas costas. As icônicas três listras da adidas no ombro figuram em tom acinzentado, assim como a borda da gola e dos punhos, algo também presenta na vestimenta I do Internacional.

Há também uma espécie de “marca d’água” das três listras da adidas em longo da suposta nova camisa do São Paulo que lembra muito o uniforme I do Cruzeiro lançado pela marca alemã.

A expectativa é que a adidas revele nas próximas semanas o novo uniforme do São Paulo, com a camisa II sendo apresentada posteriormente, por volta de abril ou maio. Por falar na vestimenta alternativa tricolor, a tendência é que as listras tricolores verticais sejam pinceladas, conforme imagem abaixo.