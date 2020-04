Souza declara amor pelo São Paulo e relembra aprendizado com Ceni

Souza é lembrado até hoje pelo torcedor do São Paulo tanto pelas atitudes dentro como fora de campo. O meia, que vestiu a camisa do clube entre 2003 e 2007 sempre mostrou carinho pela equipe, além de cutucar os rivais em entrevistas. Nesta sexta-feira, ele voltou a se declarar pelo Tricolor.

Em entrevista ao canal oficial do São Paulo, Souza não poupou elogios ao clube. Ao relembrar sua passagem pelo Tricolor, definiu-se como um privilegiado.

“É o melhor clube que eu joguei na minha carreira. Digo para todo mundo. Voltei lá e continuo com a mesma opinião. É até emocionante porque passa um filme na cabeça da gente. Eu digo todo dia que sou um privilegiado de ter vestido a camisa do São Paulo, porque grandes jogadores passaram e não tiveram a felicidade que eu tive de ganhar tantos títulos por um clube tão gigante. Nem nos meus melhores sonhos eu sonhei com isso. Estamos falando de um gigante mundial. Se fosse uma pessoas seria o amor da minha vida”, disse o jogador.

Souza chegou ao Tricolor ainda em 2003, e em cinco temporadas conquistou os títulos da Libertadores e do Mundial, em 2005, e os Brasileiros de 2006 e 2007. O meia ainda relembrou a relação de amizade com o elenco que acabou multicampeão.

“Aquela geração fez história durante quase cinco anos seguidos, e a relação é muito boa. Claro, os títulos ajudaram muito, mas tiveram decepções também. Como a final da Libertadores de 2006, que perdemos, depois fomos campeões brasileiros. Além de ganharmos títulos, no clube fizemos grandes amigos”.

A geração que brilhou pelo clube nos anos 2000 foi conduzida por Rogério Ceni, o grande ídolo da história são-paulina. Souza também falou sobre o ex-goleiro, e relembrou o seu comprometimento para se tornar o grande jogador que foi.

“O Rogério é um cara diferente. Aprendi muita coisa com o Rogério. Se ele tiver que falar a verdade na sua cara ele vai falar. Ele não manda recado. O Rogério é craque, o maior ídolo da história do clube, mas o que ele trabalhou para isso foi absurdo. Fui um dos caras que ele falou antes: ‘Souza, eu vou ser o melhor jogador do Mundial’. E ele me mandava vídeo treinando à noite no CT. Tenho essas lembranças dele. Trabalhava demais”, delcarou.

Durante os cinco anos em que representou o clube, Souza vestiu a camisa são-paulina em 234 jogos, com 36 gols marcados. Hoje aos 41 anos, o meia continua na ativa e atua pelo Murici, de Alagoas.