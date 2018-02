Sidão vê série no Morumbi como chance da “virada” do São Paulo

Em momento delicado neste início de temporada, o São Paulo poderá amenizar a pressão que recai sobre si em uma série de duas partidas consecutivas diante de sua torcida, no Morumbi. O primeiro desafio será o duelo com a Ferroviária, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. Depois, no meio de semana, o adversário será o CRB-AL, pela Copa do Brasil.

É a chance, segundo Sidão, de o Tricolor se reabilitar no ano. “A insatisfação da torcida é a nossa também, e precisamos de um ambiente bom para reagir. Todos nós estamos insatisfeitos pelos últimos resultados, mas temos trabalhado para conquistar as vitórias. Teremos dois jogos no Morumbi, e nada como voltar para casa para tentar virar este momento”, analisou o goleiro.

Apesar das derrotas para Santos e Ituano, o São Paulo ainda lidera o Grupo B do Estadual, empatado com a Ponte Preta, com dez pontos. Além de um passo rumo à classificação, estará em jogo, no duelo das 17 horas (de Brasília) deste domingo, a manutenção de Dorival Júnior no cargo de técnico da equipe.

No torneio nacional, após eliminar Madureira e CSA-AL, o Tricolor enfrentará o CRB nesta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi, pelo jogo de ida da terceira fase. A partida de volta ocorrerá uma semana depois, no dia 14 de março, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, também às 19h30.

“Precisamos de um resultado positivo contra a Ferroviária para dar um passo importante na classificação do estadual, e depois teremos a Copa do Brasil. Queremos este título inédito para o clube, e por isso precisamos do apoio do nosso torcedor para conquistar alguma vantagem no jogo de ida diante do CRB”, projetou Sidão, antes de lamentar a quebra da série de quatro triunfos seguidos do São Paulo.

“O time tinha demonstrado uma evolução, mas infelizmente foi derrotado nos últimos dois jogos. Estamos firmes na preparação para evoluir e apresentar um futebol melhor para conquistar os resultados positivos”, afirmou.

Após a derrota para o Ituano, a delegação são-paulina virou alvo de um protesto de cerca de 60 torcedores em frente ao CT da Barra Funda na madrugada de quarta-feira. Diante da Ferroviária, o time dirigido por Dorival Júnior espera dar uma resposta.

“Precisamos do torcedor ao nosso lado. Entendemos a insatisfação, também estamos insatisfeitos e vamos trabalhar juntos para colocar o São Paulo na briga por títulos”, prometeu o goleiro de 36 anos, rememorando a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado a fim de convocar a torcida para o jogo de domingo.

“São jogos em casa, e o nosso torcedor faz a diferença. Eles provaram isso em 2017 e sabem da importância que têm para ajudar a equipe. Estamos engajados para reagir e brigar por vitórias nos próximos jogos. Vamos com tudo nesta série no Morumbi para recuperar a confiança”, concluiu Sidão.