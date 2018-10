Sidão projeta reação contra o Inter para o São Paulo se manter na briga

O goleiro Sidão, do São Paulo, visitou o Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) na tarde desta terça-feira, em evento comemorativo ao Dia da Criança.

Durante o encontro, o camisa 12 tirou fotos com crianças e adolescentes, cantou o hino do Tricolor ao lado de um torcedor são-paulino, e caminhou para conhecer o trabalho da instituição. Bastante emocionado, o arqueiro de 35 anos falou rapidamente com a imprensa no hospital do Graacc na Zona Sul de São Paulo.

“Realmente é emocionante. Faz olhar para a vida de uma forma diferente, com outra perspectiva. Eu tenho um filho de dois anos e vir aqui ver essas crianças lutando no dia a dia junto com seus pais toca demais. Podemos ajudar essas pessoas”, afirmou o arqueiro.

Questionado sobre o momento de oscilação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Sidão projetou uma recuperação diante do Internacional, em confronto direto válido pela 29ª rodada, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Beira-Rio.

“Todos os jogos são decisivos e a gente tem batido nessa tecla. Contra o Inter agora é mais uma final. Esperamos voltar a atuar da forma como estávamos atuando, para que a gente consiga os resultados para permanecer na briga pelo título”, avaliou.

Com apenas duas vitórias e nove jogos do segundo turno, o São Paulo caiu para a quarta colocação do Brasileiro, com 52 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras, de quem perdeu no último sábado, em pleno Morumbi.

Para fazer doações ao Graacc basta acessar o site da instituição, clicando aqui.

