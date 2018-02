Sidão admite necessidade do São Paulo vencer para salvar Dorival

A diretoria do São Paulo decidiu dar mais um voto de confiança para Dorival Júnior. O técnico balançou, mas resistiu ao empate com a Ferroviária no último domingo. Dessa forma, a partida contra o CRB, às 19h30 dessa quarta-feira, de novo no Morumbi, mas agora válida pela terceira fase da Copa do Brasil, será uma verdadeira final de Copa do Mundo para o treinador são-paulino. Nessa terça, Sidão garantiu que o elenco sabe do peso da responsabilidade de se conseguir um resultado para salvar Dorival Júnior, pelo menos por enquanto.

“A gente precisa ter ciência disso. Nós temos. Sabemos que o resultado negativo influencia para muita gente. Sabemos que precisamos fazer um grande jogo. A gente não pode deixar tudo para a comissão técnica”, afirmou o goleiro, em entrevista coletiva no CT da Barra Funda, antes do treino fechado de véspera do confronto com os alagoanos.

“Precisamos dar um respaldo dentro de campo para que o julgamento fique mais leve dentro da comissão. Todo mundo que entende um pouco de futebol, se você vê o São Paulo, tem uma formação, tem uma tática, uma maneira de jogar”, completou.

Sidão chegou a lembrar que apesar do Tricolor não vencer há três jogos, ele pouco trabalhou nesse período. O jogador tem enxergado uma evolução dentro de campo, mas também evitou se alongar no discurso sobre o quão o grupo de atletas tem se preocupado com a situação de Dorival Júnior.

“A gente precisa ser obediente naquilo que ele tem pedido, a entrega em campo é algo que não se pode contestar, a gente tem trabalhado duro para ajudar o Dorival naquilo que ele acredita. A resposta tem que ser dada no campo, não adianta ficar aqui com palavras. Nossa preocupação tem sido essa, fazer bem o que ele tem pedido para mostrar que a gente está com ele”, comentou, alertando também sobre a pressão que paira sobre o clube no geral.

“Aqui no São Paulo todo mundo está sofrendo pressão, nós jogadores também precisamos corresponder dentro de campo, algo que a gente tem trabalhado. Está todo mundo sofrendo a mesma pressão”, reforçou.

Após o trabalho tático no CT, o elenco são-paulino entrará em concentração para o duelo dessa quarta, no Morumbi. A partida de volta acontecerá no Rei Pelé, em Maceió. Pelo Campeonato Paulista, o time volta a campo no domingo, diante do Linense, fora de casa.