Sem Everton, São Paulo disputa jogos-treino com a base no Morumbi

Uma semana depois de apresentar os seus novos uniformes de treino, o São Paulo voltou ao Morumbi durante a manhã deste sábado. Dando sequência em sua intertemporada, sem a presença da imprensa, o elenco tricolor disputou um jogo-treino com os times sub-20 e sub-23, formados pelos jogadores alojados no CT de Cotia.

De acordo com o site oficial do clube, o técnico Diego Aguirre não pôde observar dois de seus atletas do grupo principal. Com dores musculares, o meia-atacante Everton foi poupado da atividade. Assim como o lateral direito Bruno, que sentiu um problema na perna esquerda e ficou sob os cuidados dos fisioterapeutas no Reffis.

A exemplo dos duelos com o Red Bull Brasil na última quarta-feira, no CT da Barra Funda, foram realizados dois jogos nesta manhã, com dois tempos de 35 minutos cada. O clube não divulgou os placares de ambos os confrontos.

No primeiro embate, diante da equipe sub-20, o time considerado titular teve a seguinte escalação: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei e Hudson; Joao Rojas, Nenê e Caíque; Diego Souza. Nessa formação, Caíque apareceu como titular no lugar do preservado Everton.

Durante a partida, Diego Aguirre promoveu duas mudanças: entraram Edimar, Araruna, Liziero e Jean nas vagas de Reinaldo, Militão, Caíque e Sidão, respectivamente.

Já no segundo duelo, a equipe principal foi composta por Jean; Araruna, Bruno Alves, Diego (jogador da base) e Edimar; Liziero, Lucas Fernandes e Shaylon; Morato, Gonzalo Carneiro e Tréllez. No segundo tempo, para dar mais ritmo de jogo aos atletas, o treinador uruguaio acionou Paulo Boia e Brenner, que substituíram Morato e Shaylon.

Os jogos-treino deste sábado encerraram a semana de atividades no Tricolor, uma vez que os jogadores ganharão um dia de folga neste domingo. Eles voltam a trabalhar na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O primeiro compromisso da equipe após a Copa do Mundo será diante do Flamengo, em 18 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

