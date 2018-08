Sem D. Souza e R. Caio, São Paulo vai à Argentina com 18 jogadores

O técnico Diego Aguirre preferiu deixar de fora do jogo decisivo contra o Colón, pela Sul-Americana, dois importantes nomes de seu elenco. Nesta terça-feira, o São Paulo divulgou a lista de relacionados para a viagem à Argentina e, já de olho no Campeonato Brasileiro, não contará com Diego Souza e Rodrigo Caio, que permanecerão na capital paulista se preparando para encararem a Chapecoense, no próximo domingo, no Morumbi.

Diego Souza havia sido titular nos últimos 14 compromissos do São Paulo na temporada e justamente por isso poderia acabar rendendo menos que o normal caso fosse a campo em Santa Fé, local onde o Tricolor tentará reverter a vantagem do Colón e avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Já Rodrigo Caio, que vem treinando normalmente desde a semana passada após se recuperar de uma cirurgia para reparar uma instabilidade ligamentar no pé esquerdo, seguirá sua rotina no CT da Barra Funda e provavelmente voltará a ser relacionado desde que se lesionou neste final de semana, contra a Chapecoense.

Outro destaque de Diego Aguirre para a partida da próxima quinta-feira, contra o Colón, é Everton Felipe. O novo reforço do São Paulo não foi inscrito nesta fase da Copa Sul-Americana e só ficará à disposição do comandante uruguaio a partir do próximo estágio do torneio, caso o Tricolor conquiste a vaga.

Confira a lista completa dos relacionados do São Paulo para o duelo decisivo com o Colón:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno Peres e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Hudson, Liziero e Jucilei

Meias: Lucas Fernandes, Nene e Shaylon

Atacantes: Everton, Gonzalo, Rojas e Tréllez

