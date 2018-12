Seleção de base pode desfalcar São Paulo na Libertadores

Depois de um final de 2018 complicado em campo, o São Paulo não terá o começo de ano mais tranquilo. Como desperdiçou oportunidades e terminou em quinto do Campeonato Brasileiro, o Tricolor terá que disputar a fase preliminar da Copa Libertadores e poderá não ter Luan e Igor Gomes nos primeiros jogos no torneio continental e também na pré-temporada.

A equipe do Morumbi começa o ano disputando a Copa Flórida e tem como primeiro compromisso o amistoso contra o Eintracht Frankfurt no dia 10 de janeiro. Enquanto isso, os quatro jogadores chamados para disputar o Sul-Americano sub-20 estarão se preparando na Granja Comary entre 17 de dezembro e 13 de janeiro e não participarão da pré-temporada.

Para piorar, a competição de seleções será entre 17 de janeiro e 10 de fevereiro, sendo que a primeira fase termina no dia 25 de janeiro para o Brasil. Como os times brasileiros entram na segunda fase, os jogadores não poderão participar da partida de ida, que será realizada entre 5 a 7 de fevereiro. No segundo confronto, que será entre 12 e 14 de fevereiro, eles já estariam de volta.

Questionado pela Gazeta Esportiva, o São Paulo declarou que não irá pedir a dispensa dos jogadores e que eles poderão defender normalmente seu país. A decisão do clube chega a ser um pouco contraditória, já que o treinador André Jardine é um dos responsáveis por integrar a base ao elenco profissional e ele não contará com os atletas no começo do ano. Além disso, Luan terminou o ano com status de titular e peça importante, enquanto Igor Gomes havia recebido a confirmação de que foi promovido para o elenco principal.