Segundo tempo vira problema para o São Paulo em maio; veja números

O segundo tempo nos jogos do São Paulo vem sendo um grande problema nas últimas partidas. Nove dos 12 gols que o Tricolor sofreu neste mês foram nos 45 minutos finais das partidas, o que contribui para a fase negativa que o time vive. Além disso, a equipe de Dorival Júnior está sem vencer há um mês, com oito jogos no período.

Desde o empate com o Bahia, ainda sob o comando de Roger Machado, a defesa do São Paulo começou a ser vazada na reta final das partidas. Naquela ocasião, o Tricolor sofreu o primeiro gol aos 17 minutos do segundo tempo e o empate aos 52.

Os gols nos acréscimos, inclusive, são responsáveis por 25% das vezes em que o Tricolor foi vazado neste mês. Além do Bahia, o São Paulo sofreu tentos no apagar das luzes contra Juventude e Botafogo.

A má fase do São Paulo, acompanhada de instabilidade, com direito a troca de técnicos no período, também coincidiu com um momento delicado do sistema defensivo. Durante esse mês, Rafael Tolói, Alan Franco e Lucas Ramon se machucaram. Além disso, o zagueiro Arboleda foi afastado da equipe após desaparecer no fim de abril.

Assim, o Tricolor registrou cinco empates e três derrotas no período, com apenas 20,8% de aproveitamento. Caso o São Paulo não tivesse sofrido gols nos acréscimos, teria conquistado pelo menos três vitórias no mês.

Veja sequência recente de jogos do São Paulo:

28/4 - Millonarios 0 x 0 São Paulo - Copa Sul-Americana

03/5 - São Paulo 2 x 2 Bahia - Campeonato Brasileiro

07/5 - O’Higgins 0 x 0 São Paulo - Copa Sul-Americana

10/5 - Corinthians 3 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro

13/5 - Juventude 3 x 1 São Paulo - Copa do Brasil

16/5 - Fluminense 2 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro

19/5 - São Paulo 1 x 1 Millonarios - Copa Sul-Americana

23/5 - São Paulo 1 x 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro

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