Segundo jornalista italiano, Frosinone está atrás de Tréllez

Autor do gol que garantiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao São Paulo no último domingo, contra o Vasco, Santiago Tréllez pode se despedir do Tricolor. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o atacante colombiano é alvo do Frosinone, da Itália.

Apostando em Tréllez no início do ano para reforçar o ataque, à época carente de um nome para o setor após a saída de Lucas Pratto, o São Paulo pagou R$ 6 milhões ao Vitória e terá de desembolsar outros R$ 2 milhões caso não venda o jogador até o fim de seu contrato, válido por quatro anos.

Oficialmente, o São Paulo garante que não pretende se desfazer de mais nenhum jogador até o final da temporada. Na visão da diretoria, o número de atletas que se despediram do Morumbi nesta janela de transferências já foi o bastante e um negócio que não seja extremamente favorável ao clube será descartado por conta da dificuldade em encontrar peças de reposição à altura.

Bastante criticado pela torcida por sua falta de técnica, Tréllez entrou em campo 23 vezes nesta temporada com o São Paulo e balançou as redes em quatro oportunidades. Atualmente, ele disputa com Gonzalo Carneiro a reserva de Diego Souza, titular absoluto com Diego Aguirre.