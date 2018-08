“Se jogássemos mais um tempo, a bola não entraria”, diz Reinaldo

O lateral-esquerdo Reinaldo lamentou a falta de sorte do São Paulo nesta quinta-feira, na derrota para o Colón por 1 a 0 em pleno Morumbi. Passada a partida, o jogador falou com a imprensa e não escondeu sua indignação por conta das chances desperdiçadas pelo Tricolor, que mesmo dominando o confronto acabou amargando o primeiro resultado negativo jogando em casa sob o comando de Diego Aguirre.

“Faltou chute, mas chutamos bastante. Tiveram dois chutes do Hudson, um meu, a batida de falta do Nenê, outra do Diego [Souza]… faltou mesmo o gol, caprichar mais e fazer o gol. Foi um jogo atípico, se jogássemos mais um tempo, acho que a bola não entrava”, disse Reinaldo.

Apesar do resultado, o lateral-esquerdo foi muito aplaudido e teve seu nome gritado nas arquibancadas ao ser substituído por Gonzalo Carneiro já no fim da partida. Reinaldo pode não ter tido a atuação brilhante que teve contra o Corinthians e Cruzeiro, entretanto, o empenho do jogador não passou despercebido pela torcida são-paulina.

“Isso é fruto de um trabalho, de sempre manter os pés no chão, trabalhando no dia a dia para conquistar um espaço na equipe e o torcedor são-paulino. Essa equipe está fazendo de tudo, se doando nas partidas e é isso o que os torcedores gostam de ver. No Brasileiro estamos bem, hoje sofremos uma derrota, mas com o apoio do nosso torcedor tenho certeza que no domingo vamos buscar uma vitória aqui no Morumbi e na Argentina conquistar essa classificação”, prosseguiu o camisa 14.

Por fim, o lateral-esquerdo tricolor garantiu que a derrota surpreendente para o Colón não irá interromper o grande momento que o time vive no Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, logo atrás do Flamengo, o São Paulo recebe no próximo domingo o Vasco, novamente no Morumbi.

“Nossa equipe é muito experiente, sabe lidar com derrotas e vitórias. Tenho certeza que essa derrota não vai afetar em nada o jogo de domingo. Vamos fazer uma excelente partida e conquistar os três pontos no Campeonato Brasileiro, que é muito importante para o São Paulo”, completou Reinaldo.