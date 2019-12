Sara espera oportunidades em 2020 e fala em fazer história no São Paulo

O São Paulo buscou a vitória sobre o CSA, neste domingo, com um plantel praticamente “Made in Cotia“. 21 dos 23 inscritos para a partida foram formados no clube. Depois do jogo, o meia Gabriel Sara falou sobre a oportunidade dada por Fernando Diniz.

“A gente levou esse jogo com um início de temporada e não o final. Ano que vem teremos quatro competições para disputar, então acredito que teremos mais oportunidades. Essa molecada, assim como eu, está buscando o espaço para fazer história no São Paulo”, falou aos canais SporTV

Sara foi titular no jovem meio-campo tricolor em Maceió. Apenas Igor Vinícius (lateral-direito) e Léo (lateral-esquerdo) não são crias das categorias de base do clube e estiveram presentes na vitória deste domingo.

Com o fim do campeonato, o São Paulo termina 2019 em sexto lugar, com 63 pontos. A posição dá a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores e, além disso, premia o Tricolor em R$ 24,7 milhões.