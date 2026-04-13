São Paulo x O'Higgins pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Apesar da derrota para o Vitória no último sábado, o São Paulo volta a campo nesta terça para dar sequência à campanha da Sul-Americana. O Tricolor recebe o O'Higgins no Morumbis, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do torneio continental.

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Como o São Paulo chega ao confronto

Após uma atuação ruim diante do Vitória, em partida que foi superado por 2 a 0, o São Paulo tenta manter os 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Na primeira rodada da competição, a equipe paulista venceu o Boston River no Uruguai e ocupa, neste momento, a vice-liderança do grupo C, com três pontos.

Desfalque contra Boston River e Vitória devido a uma concussão diante do Cruzeiro, Calleri está recuperado deve reforçar o São Paulo neste meio de semana, assim como Luciano, que treinou normalmente nesta segunda-feira.

Por outro lado, Sabino e Bobadilla se recuperam respectivamente de uma sobrecarga na panturrilha direita e de um corte no pé direito, portanto, devem ser desfalques para Roger Machado.

Como o O'Higgins chega ao confronto

Por sua vez, o O'Higgins também vem de derrota pelo Campeonato Chileno, por 2 a 0, para o Huachipato. Já na Sul-Americana, a equipe que eliminou o Bahia na Pré-Libertadores venceu o Millionarios e é líder da chave, com os mesmos três pontos do São Paulo, levando a melhor nos critérios de desempate.

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Histórico de confronto entre São Paulo x O'Higgins

As equipes nunca se enfrentaram antes. Por isso, protagonizam um duelo inédito neste terça-feira.

Estatísticas

São Paulo na temporada

12 vitórias, 3 empates e 7 derrotas

30 gols marcados

24 gols sofridos

Artilheiro: Calleri (11 gols)

O'Higgins na temporada

9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas

23 gols marcados

21 gols sofridos

Artilheiro: Francisco González

Prováveis escalações

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Danielzinho e Luciano; Artur, Ferreirinha e Calleri

Técnico: Roger Machado

Provável escalação do O'Higgins

Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Luis Pavez e Leandro Díaz; Martín Maturana, Felipe Ogaz e Juan Leiva; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo

Técnico: Lucas Bovaglio

Arbitragem de São Paulo x O'Higgins

Árbitro: Darío Herrera

Darío Herrera Assistentes: Pablo Gonzalez e Sebastian Rainieri

Pablo Gonzalez e Sebastian Rainieri VAR: German Delfino

Ficha técnica