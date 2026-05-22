São Paulo perde do Bragantino e é ultrapassado pelo adversário no Paulistão F

Nesta quinta-feira, o São Paulo foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, pela terceira rodada do Paulistão F, no Estádio Laudo Natel, em Cotia (SP).

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Situação da tabela

Com o resultado, o Tricolor Paulista, que tem um jogo a menos, amarga sua primeira derrota na competição e, com três pontos, cai para a quinta posição. Já o Bragantino, que venceu seu primeiro jogo, foi a quatro e assumiu a quarta colocação.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪⚫ SÃO PAULO 0 X 1 RB BRAGANTINO ⚪🔴

🏆 Competição: Paulistão F (3ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Laudo Natel, Cotia (SP)

📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Gol

⚽ Géssica, aos 19' do 2ºT (RB Bragantino)

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo movimentado, as visitantes tiveram a melhor chance de gol, aos 33, quando Carol Tavares bateu falta e Anna Bia saltou para defender.

Na segunda etapa, aos 19, Bermudes cobrou escanteio para Géssica cabecear e marcar o gol da vitória do Bragantino.

Próximos jogos

🔴⚪⚫ São Paulo

⚔️ Jogo: São Paulo x Santos

🏆 Competição: Brasileirão Feminino (12ª rodada)

📅 Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Marcelo Portugal, Cotia (SP)

⚪🔴 RB Bragantino

⚔️ Jogo: RB Bragantino x Palmeiras

🏆 Competição: Brasileirão Feminino (12ª rodada)

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)