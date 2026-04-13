São Paulo x O'Higgins: veja onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

Apesar da derrota para o Vitória no último sábado, o São Paulo volta a campo nesta terça para dar sequência à campanha da Sul-Americana. O Tricolor recebe o O'Higgins no Morumbis, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do torneio continental.

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Como chegam as equipes

Após uma atuação ruim diante do Vitória, em partida que foi superado por 2 a 0, o São Paulo tenta manter os 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Na primeira rodada da competição, a equipe paulista venceu o Boston River no Uruguai e ocupa, neste momento, a vice-liderança do grupo C, com três pontos.

Para o confronto, Roger Machado tem os desfalques certos de Lucas Moura e Pablo Maia, enquanto Calleri, Sabino e Bobadilla são dúvidas para a partida. Por outro lado, Luciano pode reforçar a equipe tricolor.

Por sua vez, o O'Higgins também vem de derrota pelo Campeonato Chileno, por 2 a 0, para o Huachipato. Já na Sul-Americana, a equipe que eliminou o Bahia na Pré-Libertadores venceu o Millionarios e é líder da chave, com os mesmos três pontos do São Paulo, levando a melhor nos critérios de desempate.