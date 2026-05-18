São Paulo x Millonarios pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

São Paulo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira, pela quinta rodada do Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

Corinthians x Millonarios: onde assistir ao vivo?

TV : SBT (aberto) e ESPN (fechado)

: SBT (aberto) e ESPN (fechado) Streaming : Disney+ (pago)

: (pago) O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o São Paulo para o confronto?

Líder do Grupo C da Sul-Americana, o São Paulo busca confirmar sua vaga na próxima fase do torneio continental. O Tricolor está invicto na competição, com duas vitórias e dois empates.

Apesar de ter sido eliminado precocemente na Copa do Brasil, caindo para o Juventude na quinta fase, o desempenho da equipe no Brasileirão é positivo. O São Paulo ocupa a quarta posição do torneio, com 24 pontos - 11 a menos que o líder Palmeiras.

No entanto, já são seis jogos sem vitória para o Tricolor. A última vitória do São Paulo veio no dia 25 de abril, quando bateu o Mirassol, por 1 a 0. Desde então, foram três empates e três derrotas.

Como chega o Millonarios para o confronto?

Por sua vez, o Millonarios também busca sua vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Na terceira posição da chave, com sete pontos, a equipe colombiana precisa somar dois resultados positivos para avançar ao mata-mata.

Nos torneios nacionais, o Millonarios deixa a desejar nesta temporada. A equipe terminou apenas na 10ª posição da Apertura, mas tenta reagir na Copa Colômbia: em dois jogos, foram duas vitórias, culminando na liderança do Grupo B. O time está invicto há seis jogos, com quatro triunfos e dois empates no período.

São Paulo x Millonarios: histórico do duelo

São Paulo e Millonarios já se enfrentaram em cinco oportunidades, como informa o site Ogol, especializado em estatísticas. Os colombianos levam ligeira vantagem sobre o Tricolor, com duas vitórias, contra apenas um triunfo do time paulista. O histórico ainda contabiliza dois empates.

As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 28 de abril, pela terceira rodada da terceira rodada da Copa Sul-Americana. Naquela oportunidade, o jogo terminou em um empate sem gols.

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Estatísticas

São Paulo e Millonarios fazem um confronto direto valendo a vaga no mata-mata da Sul-Americana. Líder do Grupo C, com oito pontos, o São Paulo precisa apenas da vitória para avançar pelos às pré-oitavas do torneio. Em terceiro lugar, com sete, o Millonarios precisa vencer esse jogo e o último duelo para se classificar.

Nas competições nacionais, as equipes vivem momentos distintos. O São Paulo está na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e luta para se manter entre as vagas da Libertadores. O Millonarios, por sua vez, não fez uma boa Apertura, terminando apenas na décima posição.

São Paulo na temporada

Jogos : 32

: 32 Vitórias : 15

: 15 Empates : 6

: 6 Derrotas : 11

: 11 Gols marcados : 41

: 41 Gols sofridos : 36

: 36 Artilheiro: Calleri, com 11 gols marcados

Millonarios na temporada

Jogos : 26

: 26 Vitórias : 12

: 12 Empates : 6

: 6 Derrotas : 8

: 8 Gols marcados : 43

: 43 Gols sofridos : 30

: 30 Artilheiro: Rodrigo Contreras, com 13 gols marcados

Prováveis escalações

Para o duelo, o Tricolor segue com o departamento médico cheio. Com sete baixas, sendo cinco por lesão, a estreia de Dorival Júnior será marcada por mesclar um time misto para conquistar uma vitória importante para avançar ao mata-mata da Sul-Americana.

O setor mais afetado do São Paulo é o defensivo. A equipe não contará com Alan Franco e Rafael Tolói e, assim, Dória e Sabino devem compor a dupla de zaga. Marcos Antônio, Luciano e Pablo Maia também devem seguir fora.

Do outro lado, o técnico Fabián Bustos vem com força total para o duelo. O Millonarios não contou com a estrela Falcão Garcia no primeiro duelo com o São Paulo na Sul-Americana, mas agora a tendência é que o atacante, recuperado de uma fratura na fase, enfrente o Tricolor.

🔴⚫⚪ Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Dória, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla e Cauly (Ferreirinha); Artur, André Silva (Tapia) e Calleri

Técnico: Dorival Júnior

Desfalques: Alan Franco (estiramento no adutor direito), Marcos Antônio (músculo reto femoral direito) e Luciano (edema no músculo posterior da coxa direita), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (recupera forma física após fratura na face), Maik (afastado), Arboleda (afastado) .

🔵⚪🔵 Provável escalação do Millonarios

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Elizalde, Jorge Arias e Andrés Moreno; Stiven Valencia, Jhon Angulo, Santiago del Castillo e Stiven Vega; Alex Castro (Falcão Garcia) e Jader Hurtado

Técnico: Fabián Bustos

Desfalques: nenhum.

Arbitragem de São Paulo x Millonarios

Árbitro : Kevin Ortega (Peru)

: Kevin Ortega (Peru) Assistentes : Michael Orue (Peru) e Jesus Sanchez (Peru)

: Michael Orue (Peru) e Jesus Sanchez (Peru) VAR: Carlos Orbe (Equador)

Ficha técnica

🔴⚫⚪ São Paulo x Millonarios 🔵⚪🔵

Competição : Copa Sul-Americana (5ª rodada)

: Copa Sul-Americana (5ª rodada) Data : 19 de maio de 2026 (terça-feira)

: 19 de maio de 2026 (terça-feira) Hora : às 21h30 (de Brasília)

: às 21h30 (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Próximos jogos

São Paulo

Jogo: São Paulo x Botafogo

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Millonarios

Jogo: Millonarios x Boyacá Chicó

Competição: Copa Colômbia (Fase de grupos | 4ª rodada)

Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia