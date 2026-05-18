São Paulo x Millonarios pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

São Paulo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira, pela quinta rodada do Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).
Corinthians x Millonarios: onde assistir ao vivo?
- TV: SBT (aberto) e ESPN (fechado)
- Streaming: Disney+ (pago)
- O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o São Paulo para o confronto?
Líder do Grupo C da Sul-Americana, o São Paulo busca confirmar sua vaga na próxima fase do torneio continental. O Tricolor está invicto na competição, com duas vitórias e dois empates.
Apesar de ter sido eliminado precocemente na Copa do Brasil, caindo para o Juventude na quinta fase, o desempenho da equipe no Brasileirão é positivo. O São Paulo ocupa a quarta posição do torneio, com 24 pontos - 11 a menos que o líder Palmeiras.
No entanto, já são seis jogos sem vitória para o Tricolor. A última vitória do São Paulo veio no dia 25 de abril, quando bateu o Mirassol, por 1 a 0. Desde então, foram três empates e três derrotas.
Como chega o Millonarios para o confronto?
Por sua vez, o Millonarios também busca sua vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Na terceira posição da chave, com sete pontos, a equipe colombiana precisa somar dois resultados positivos para avançar ao mata-mata.
Nos torneios nacionais, o Millonarios deixa a desejar nesta temporada. A equipe terminou apenas na 10ª posição da Apertura, mas tenta reagir na Copa Colômbia: em dois jogos, foram duas vitórias, culminando na liderança do Grupo B. O time está invicto há seis jogos, com quatro triunfos e dois empates no período.
São Paulo x Millonarios: histórico do duelo
São Paulo e Millonarios já se enfrentaram em cinco oportunidades, como informa o site Ogol, especializado em estatísticas. Os colombianos levam ligeira vantagem sobre o Tricolor, com duas vitórias, contra apenas um triunfo do time paulista. O histórico ainda contabiliza dois empates.
As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 28 de abril, pela terceira rodada da terceira rodada da Copa Sul-Americana. Naquela oportunidade, o jogo terminou em um empate sem gols.
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Estatísticas
São Paulo e Millonarios fazem um confronto direto valendo a vaga no mata-mata da Sul-Americana. Líder do Grupo C, com oito pontos, o São Paulo precisa apenas da vitória para avançar pelos às pré-oitavas do torneio. Em terceiro lugar, com sete, o Millonarios precisa vencer esse jogo e o último duelo para se classificar.
Nas competições nacionais, as equipes vivem momentos distintos. O São Paulo está na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e luta para se manter entre as vagas da Libertadores. O Millonarios, por sua vez, não fez uma boa Apertura, terminando apenas na décima posição.
São Paulo na temporada
- Jogos: 32
- Vitórias: 15
- Empates: 6
- Derrotas: 11
- Gols marcados: 41
- Gols sofridos: 36
- Artilheiro: Calleri, com 11 gols marcados
Millonarios na temporada
- Jogos: 26
- Vitórias: 12
- Empates: 6
- Derrotas: 8
- Gols marcados: 43
- Gols sofridos: 30
- Artilheiro: Rodrigo Contreras, com 13 gols marcados
Prováveis escalações
Para o duelo, o Tricolor segue com o departamento médico cheio. Com sete baixas, sendo cinco por lesão, a estreia de Dorival Júnior será marcada por mesclar um time misto para conquistar uma vitória importante para avançar ao mata-mata da Sul-Americana.
O setor mais afetado do São Paulo é o defensivo. A equipe não contará com Alan Franco e Rafael Tolói e, assim, Dória e Sabino devem compor a dupla de zaga. Marcos Antônio, Luciano e Pablo Maia também devem seguir fora.
Do outro lado, o técnico Fabián Bustos vem com força total para o duelo. O Millonarios não contou com a estrela Falcão Garcia no primeiro duelo com o São Paulo na Sul-Americana, mas agora a tendência é que o atacante, recuperado de uma fratura na fase, enfrente o Tricolor.
🔴⚫⚪ Provável escalação do São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Dória, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla e Cauly (Ferreirinha); Artur, André Silva (Tapia) e Calleri
Técnico: Dorival Júnior
- Desfalques: Alan Franco (estiramento no adutor direito), Marcos Antônio (músculo reto femoral direito) e Luciano (edema no músculo posterior da coxa direita), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (recupera forma física após fratura na face), Maik (afastado), Arboleda (afastado) .
🔵⚪🔵 Provável escalação do Millonarios
Diego Novoa; Carlos Sarabia, Elizalde, Jorge Arias e Andrés Moreno; Stiven Valencia, Jhon Angulo, Santiago del Castillo e Stiven Vega; Alex Castro (Falcão Garcia) e Jader Hurtado
Técnico: Fabián Bustos
- Desfalques: nenhum.
Arbitragem de São Paulo x Millonarios
- Árbitro: Kevin Ortega (Peru)
- Assistentes: Michael Orue (Peru) e Jesus Sanchez (Peru)
- VAR: Carlos Orbe (Equador)
Ficha técnica
🔴⚫⚪ São Paulo x Millonarios 🔵⚪🔵
- Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)
- Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)
- Hora: às 21h30 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Próximos jogos
São Paulo
Jogo: São Paulo x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado), às 17h (de Brasília)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Millonarios
Jogo: Millonarios x Boyacá Chicó
Competição: Copa Colômbia (Fase de grupos | 4ª rodada)
Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia