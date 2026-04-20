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São Paulo x Juventude: veja onde assistir à partida pela Copa do Brasil

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(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
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Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 20/04/2026 às 07:00

São Paulo e Juventude medem forças na noite desta terça-feira, a partir das 19h15 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo?

  • TV: SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O São Paulo vive um momento de instabilidade, e o técnico Roger Machado viu a pressão crescer após o revés de virada para o Vasco no último sábado, por 2 a 1, fora de casa. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor somou três vitórias e amargou duas derrotas. No Brasileiro, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos.

Do outro lado, o Juventude se recuperou de uma série negativa e vem de duas vitórias consecutivas na Série B do Brasileiro, contra CRB e Juventude. Na tabela da Segunda Divisão, o Jaconero figura na décima posição, com sete pontos.

Arbitragem do confronto

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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