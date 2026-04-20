São Paulo x Juventude: veja onde assistir à partida pela Copa do Brasil

São Paulo e Juventude medem forças na noite desta terça-feira, a partir das 19h15 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo?

TV: SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view).

Domingo de treino e início dos preparativos para a estreia na Copa do Brasil! O Tricolor enfrentará o Juventude na próxima terça-feira (21), às 19h15, no MorumBIS, pelo duelo de ida válido pela quinta fase.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/KRxf6idWdK — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 19, 2026

Como chegam as equipes?

O São Paulo vive um momento de instabilidade, e o técnico Roger Machado viu a pressão crescer após o revés de virada para o Vasco no último sábado, por 2 a 1, fora de casa. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor somou três vitórias e amargou duas derrotas. No Brasileiro, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos.

Do outro lado, o Juventude se recuperou de uma série negativa e vem de duas vitórias consecutivas na Série B do Brasileiro, contra CRB e Juventude. Na tabela da Segunda Divisão, o Jaconero figura na décima posição, com sete pontos.

Arbitragem do confronto