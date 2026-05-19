Time feminino do São Paulo ganha do Juventude pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, o São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0, no CFA Laudo Natel, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

Situação da tabela

Com 23 pontos, o São Paulo ocupa a terceira colocação, com 23 pontos, apenas um atrás do segundo colocado Palmeiras e dois em relação ao líder Corinthians. Já o Juventude segue no 14º lugar, com oito pontos.

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Resumo do jogo

🔴 SÃO PAULO 1 X 0 JUVENTUDE 🟢

Competição: Campeonato Brasileiro Feminino - 11ª rodada

Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP)

Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

GOL

Duda Serrana, aos 11' do 2ºT (São Paulo)

Como foi o jogo

O São Paulo, superior na primeira etapa, não foi capaz de converter o volume ofensivo em vantagem no placar. Aos 40 minutos, a goleira Thaís Amorim saiu errado, mas Aline mandou para fora.

O time da casa saiu na frente aos 11 minutos da segunda etapa. Serrana recebeu de Bruna Calderan, limpou a marcação e acertou um bonito chute de fora da área para marcar o único gol da noite.

Próximos jogos

São Paulo

Jogo: São Paulo x RB Bragantino

São Paulo x RB Bragantino Competição : Paulistão F - 3ª rodada

: Paulistão F - 3ª rodada Data e horário : 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília) Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP)

Juventude