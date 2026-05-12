São Paulo x Cruzeiro: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

A equipe sub-20 do São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Cruzeiro, na CFA Laudo Natel, em Cotia (SP). O duelo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.
Onde assistir?
- Streaming: UOL (grátis).
Situação na tabela
São Paulo - 10 pontos em 10 jogos - 15º lugar
Cruzeiro - 20 pontos em 10 jogos - 3º lugar
Prováveis escalações
São Paulo: Luciano; Angelo, Isac, Hugo e Luiz Fernando; Matheus Ferreira, Bezerra e Lucyan; Juan Potes, Ryan e Davi Pena
Técnico: Julio Baptista
Cruzeiro: Vitor Lamounier; Otávio, Vitão, Kelvin e Murilo; William, Rayan Lelis, Eduardo Pape; Danilo, Rhuan Gabriel e Pablo
Técnico: Mairon Cesar
Arbitragem
- Árbitro: Danilo Ricardo Salgado (SP)
- Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Robson Ferreira Oliveira (SP)
