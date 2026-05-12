Apostas

São Paulo x Cruzeiro: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Divulgação / São Paulo)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/05/2026 às 20:00

A equipe sub-20 do São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Cruzeiro, na CFA Laudo Natel, em Cotia (SP). O duelo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir?

  • Streaming: UOL (grátis).

Situação na tabela

São Paulo - 10 pontos em 10 jogos - 15º lugar

Cruzeiro - 20 pontos em 10 jogos - 3º lugar

Prováveis escalações

São Paulo: Luciano; Angelo, Isac, Hugo e Luiz Fernando; Matheus Ferreira, Bezerra e Lucyan; Juan Potes, Ryan e Davi Pena
Técnico: Julio Baptista

Cruzeiro: Vitor Lamounier; Otávio, Vitão, Kelvin e Murilo; William, Rayan Lelis, Eduardo Pape; Danilo, Rhuan Gabriel e Pablo
Técnico: Mairon Cesar

Arbitragem

  • Árbitro: Danilo Ricardo Salgado (SP)
  • Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Robson Ferreira Oliveira (SP)

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Conteúdo Patrocinado