São Paulo x Criciúma pelo Brasileiro sub 20: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, o São Paulo recebe o Criciúma pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O duelo está marcado para as 15h (de Brasília), na CFA Laudo Natel, em Cotia (SP).
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Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pelo UOL e pelo SPFC Play.
Situação na tabela
São Paulo - 12 pontos em 12 jogos - 16º lugar
Criciúma - 10 pontos em 12 jogos - 17º lugar
Arbitragem
- Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (SP)
- Assistentes: Gabriel Rodrigues Santos (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP)