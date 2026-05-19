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São Paulo x Criciúma pelo Brasileiro sub 20: veja onde assistir e prováveis escalações

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(Foto por Miguel Schincariol / São Paulo FC)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/05/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, o São Paulo recebe o Criciúma pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O duelo está marcado para as 15h (de Brasília), na CFA Laudo Natel, em Cotia (SP).

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Onde assistir ao vivo? 

O confronto será transmitido pelo UOL e pelo SPFC Play.

Situação na tabela

São Paulo - 12 pontos em 12 jogos - 16º lugar

Criciúma - 10 pontos em 12 jogos - 17º lugar

Arbitragem

  • Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (SP)
  • Assistentes: Gabriel Rodrigues Santos (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP)

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