São Paulo x Botafogo: veja informações, preços e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão

O São Paulo divulgou, na tarde desta sexta-feira, informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo dia 23 de maio (sábado), às 17h (de Brasília), no Morumbis.

A comercialização dos ingressos terá início a partir das 10h deste sábado, e será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.

Os torcedores que desejarem assistir ao embate diretamente do Morumbis precisarão adquirir suas entradas exclusivamente através do site www.spfcticket.net. Não haverá bilheteria física no estádio.

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A partir das 10h deste sábado, a venda se inicia para os sócios que possuem sete estrelas. Já a partir das 10h de domingo, começa a comercialização para aqueles que têm seis estrelas. Os sócios que detêm cinco estrelas poderão comprar a partir das 10h de segunda-feira, enquanto os detentores de quatro estrelas podem adquirir as entradas a partir das 10h de terça.