São Paulo x Botafogo: veja informações, preços e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão

O São Paulo divulgou, na tarde desta sexta-feira, informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo dia 23 de maio (sábado), às 17h (de Brasília), no Morumbis.
A comercialização dos ingressos terá início a partir das 10h deste sábado, e será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.
Os torcedores que desejarem assistir ao embate diretamente do Morumbis precisarão adquirir suas entradas exclusivamente através do site www.spfcticket.net. Não haverá bilheteria física no estádio.
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A partir das 10h deste sábado, a venda se inicia para os sócios que possuem sete estrelas. Já a partir das 10h de domingo, começa a comercialização para aqueles que têm seis estrelas. Os sócios que detêm cinco estrelas poderão comprar a partir das 10h de segunda-feira, enquanto os detentores de quatro estrelas podem adquirir as entradas a partir das 10h de terça.
Na quarta-feira, os torcedores que tiverem três estrelas estão liberados para comprarem suas entradas a partir das 10h. Já na quinta, no mesmo horário, a comercialização será aberta para aqueles que têm duas estrelas, enquanto os sócios que tiverem somente uma estrela podem adquirir os bilhetes às 10h de sexta.
Todos os sócios, independentemente de pontuação, poderão comprar seus ingressos a partir das 10h do próximo sábado (16). Enquanto isso, a venda geral de ingressos, mediante disponibilidade, será iniciada às 10h do dia seguinte (17).
Brasileirão no MorumBIS! Confira informações sobre quando garantir o seu ingresso, torcedor.
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— Sócio Torcedor | São Paulo FC (@SocioTorcedor) May 8, 2026
Os preços dos ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.
Antes de encarar o Botafogo, porém, o São Paulo tem outros quatro compromissos. O Tricolor encara o Corinthians neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. Na sequência, visita o Juventude. O jogo, válido pela volta da quinta fase da Copa do Brasil, acontece às 19h da próxima quarta-feira (13), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Logo depois, o São Paulo tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (16), às 20h30 o Tricolor encara o Fluminense no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por fim, a equipe de Roger Machado tem um duelo pela Copa Sul-Americana. No dia 19 (terça-feira), o clube recebe o Millonarios pela quinta rodada do torneio continental.
Veja os preços dos ingressos para o jogo contra o Bahia:
ARQUIBANCADAS
Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25(meia)
Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 (meia)
Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 (meia)
Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 (meia)
CADEIRAS SUPERIORES
Cadeira Superior Norte Oreo “Setor Popular” > R$ 80 / R$ 40 (meia)
Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 (meia)
Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 (meia)
Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 (meia)
CADEIRAS TÉRREAS
Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 (meia)
Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 (meia)
CAMAROTE CORPORATIVO SPFC > R$ 350,00