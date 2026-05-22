São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).
Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo?
- TV: Globo (grátis)
- Streaming: GE TV (grátis) e Premiere (pago)
- O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como o São Paulo chega ao confronto
O São Paulo chega ao confronto oscilando na temporada. Apesar de ocupar a quarta posição no Campeonato Brasileiro, o Tricolor não vence há três jogos na competição. Além disso, o Tricolor caiu na quinta fase da Copa do Brasil, contra o Juventude. Atualmente, a equipe de Dorival Júnior está com 24 pontos - 11 a menos que o líder Palmeiras.
Na Copa Sul-Americana, o São Paulo espera confirmar sua vaga nas oitavas de final na última rodada. O Tricolor lidera o Grupo C, com nove pontos, e, caso vença o lanterna Boston River na última rodada, garante sua qualificação às oitavas.
Como o Botafogo chega ao confronto
O Botafogo também chega ao confronto oscilando na temporada. Nas competições nacionais, o Glorioso vem deixando a desejar e chegou a ser eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, contra a Chapecoense. No Campeonato Brasileiro, a equipe ficou três jogos sem vencer, até bater o Corinthians na última rodada. Agora, o Glorioso ocupa a nona posição, com 21 pontos - apenas três a menos que o São Paulo.
Um bom aspecto da temporada do Botafogo é a Copa Sul-Americana. Líder do Grupo E, com 13 pontos conquistados em cinco jogos, o Glorioso já garantiu sua vaga nas oitavas do torneio.
Histórico de confronto entre São Paulo x Botafogo
As equipes somam 113 duelos na história e o São Paulo leva vantagem no retrospecto. O Tricolor soma 44 vitórias, enquanto o Botafogo tem 41 vitórias, além de 28 empates.
Últimos duelos
- 14/09/2025 - São Paulo 1 x0 Botafogo - Brasileirão
- 16/04/2025 - Botafogo 2 x 2 São Paulo - Brasileirão
- 08/12/2024 - Botafogo 2 x 1 São Paulo - Brasileirão
- 25/09/2024 - São Paulo (5) 1 x 1 (5) Botafogo - Copa Libertadores
- 18/09/2024 - Botafogo 0 x 0 São Paulo - Copa Libertadores
Estatísticas
São Paulo no Brasileirão
- 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas
- 22 gols marcados
- 18 gols sofridos
- Artilheiro: Jonathan Calleri (6 gols)
Botafogo no Brasileirão
- 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas
- 29 gols marcados
- 28 gols sofridos
- Artilheiro: Arthur Cabral e Danilo (7 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação do São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabinho e Wendell; Luan, Danielzinho e Cauly; Artur, Ferreira e Calleri
Técnico: Dorival Júnior
Desfalques: Marcos Antônio (músculo reto femoral direito), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Maik (afastado) e Arboleda (afastado)
Provável escalação do Botafogo
Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos e Marçal; Medina, Edenílson e Kadir Barría; Lucas Villalba, Álvaro Montoro e Arthur Cabral
Técnico: Franclim Carvalho
Desfalques: Danilo (afastado), Alex Telles (suspenso), Medina (suspenso), Mateo Ponte (suspenso), Matheus Martins (estiramento muscular), Allan (lesão na coxa), Júnior Santos (lesão no pé), Newton (lesão), Kaio Pantaleão (lesão no joelho)
Arbitragem de São Paulo x Botafogo
- Árbitro: Lucas Casagrande
- Assistentes: Victor Hugo Imazu e Andrey Luiz
- VAR: Heber Roberto Lopes
