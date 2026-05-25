São Paulo x Boston River pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

O São Paulo encara o Boston River-URU nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).
São Paulo x Boston River: onde assistir ao vivo?
- Streaming: Disney+ (pago)
- O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o São Paulo para o confronto?
O São Paulo chega ao confronto em má fase na temporada. Sem vencer há um mês, o Tricolor precisa de um triunfo para garantir uma vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar disso, o Tricolor ocupa a quinta posição no Campeonato Brasileiro.
Na Copa Sul-Americana, o Tricolor lidera o Grupo C, com nove pontos, e, caso vença o lanterna Boston River na última rodada, garante sua qualificação às oitavas.
Como chega o Boston River para o confronto?
Já eliminado da Copa Sul-Americana, com apenas três pontos, o Boston River faz uma temporada negativa. A equipe está brigando contra as últimas posições no Campeonato Uruguaio, ocupando a 12ª no torneio Apertura.
São Paulo x Boston River: histórico do confronto
São Paulo e Boston River só se enfrentaram uma vez na história, justamente pela primeira rodada da fase de grupos desta edição da Copa Sul-Americana. O Tricolor venceu a equipe uruguaia por 1 a 0, com gol de Bobadilla.
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Estatísticas
São Paulo na temporada
- Jogos: 34
- Vitórias: 15
- Empates: 8
- Derrotas: 11
- Gols marcados: 43
- Gols sofridos: 38
- Artilheiro: Calleri e Luciano, com 11 gols marcados
Boston River na temporada
- Jogos: 23
- Vitórias: 8
- Empates: 2
- Derrotas: 13
- Gols marcados: 24
- Gols sofridos: 34
- Artilheiro: Muñoa, Bonfiglio e González, com 4 gols marcados
Prováveis escalações
🔴⚫⚪ Provável escalação do São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Wendell (Enzo); Danielzinho, Pablo Maia e Pedro Ferreira; Artur, Ferreira e Calleri
Técnico: Dorival Júnior
- Desfalques: Sabino, Luciano, Lucas, Arboleda e Rafael Tolói.
🔴🟢⚫ Provável escalação do Boston River
Antúnez; Rivero, Martín González e Fernández; Vázquez, Barrios, Dafonte (Amado), O'Neil e Alexander González; Yair González e Bonfiglio (Gastón Ramírez)
Técnico: Ignacio Ithurralde
Arbitragem de São Paulo x Boston River
- Árbitro: Augusto Menendez (Peru)
- Assistentes: Diego Jaimes (Peru) e Jose Castillo (Peru)
- VAR: Edwin Ordoñez (Peru)
Ficha técnica
🔴⚫⚪ São Paulo x Boston River 🔴🟢⚫
- Competição: Copa Sul-Americana (6ª rodada)
- Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)
- Hora: às 19h (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Próximos jogos
São Paulo
Jogo: Remo x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Baenão, em Belém (PA)
Boston River
Jogo: Boston River x Liverpool
Competição: Campeonato Uruguaio (Apertura | 3ª rodada)
Data e horário: 1º de junho de 2026 (segunda-feira), às 15h (de Brasília)
Local: Parque José Nasazzi, em Montevidéu, no Uruguai