São Paulo x Boston River pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

O São Paulo encara o Boston River-URU nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

São Paulo x Boston River: onde assistir ao vivo?

Streaming : Disney+ (pago)

: (pago) O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o São Paulo para o confronto?

O São Paulo chega ao confronto em má fase na temporada. Sem vencer há um mês, o Tricolor precisa de um triunfo para garantir uma vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar disso, o Tricolor ocupa a quinta posição no Campeonato Brasileiro.

Na Copa Sul-Americana, o Tricolor lidera o Grupo C, com nove pontos, e, caso vença o lanterna Boston River na última rodada, garante sua qualificação às oitavas.

Como chega o Boston River para o confronto?

Já eliminado da Copa Sul-Americana, com apenas três pontos, o Boston River faz uma temporada negativa. A equipe está brigando contra as últimas posições no Campeonato Uruguaio, ocupando a 12ª no torneio Apertura.

São Paulo x Boston River: histórico do confronto

São Paulo e Boston River só se enfrentaram uma vez na história, justamente pela primeira rodada da fase de grupos desta edição da Copa Sul-Americana. O Tricolor venceu a equipe uruguaia por 1 a 0, com gol de Bobadilla.

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Estatísticas

São Paulo na temporada

Jogos : 34

: 34 Vitórias : 15

: 15 Empates : 8

: 8 Derrotas : 11

: 11 Gols marcados : 43

: 43 Gols sofridos : 38

: 38 Artilheiro: Calleri e Luciano, com 11 gols marcados

Boston River na temporada

Jogos : 23

: 23 Vitórias : 8

: 8 Empates : 2

: 2 Derrotas : 13

: 13 Gols marcados : 24

: 24 Gols sofridos : 34

: 34 Artilheiro: Muñoa, Bonfiglio e González, com 4 gols marcados

Prováveis escalações

🔴⚫⚪ Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Wendell (Enzo); Danielzinho, Pablo Maia e Pedro Ferreira; Artur, Ferreira e Calleri

Técnico: Dorival Júnior

Desfalques: Sabino, Luciano, Lucas, Arboleda e Rafael Tolói.

🔴🟢⚫ Provável escalação do Boston River

Antúnez; Rivero, Martín González e Fernández; Vázquez, Barrios, Dafonte (Amado), O'Neil e Alexander González; Yair González e Bonfiglio (Gastón Ramírez)

Técnico: Ignacio Ithurralde

Arbitragem de São Paulo x Boston River

Árbitro: Augusto Menendez (Peru)

Assistentes: Diego Jaimes (Peru) e Jose Castillo (Peru)

VAR: Edwin Ordoñez (Peru)

Ficha técnica

🔴⚫⚪ São Paulo x Boston River 🔴🟢⚫

Competição : Copa Sul-Americana (6ª rodada)

: Copa Sul-Americana (6ª rodada) Data : 26 de maio de 2026 (terça-feira)

: 26 de maio de 2026 (terça-feira) Hora : às 19h (de Brasília)

: às 19h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Próximos jogos

São Paulo

Jogo: Remo x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Baenão, em Belém (PA)

Boston River

Jogo: Boston River x Liverpool

Competição: Campeonato Uruguaio (Apertura | 3ª rodada)

Data e horário: 1º de junho de 2026 (segunda-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Parque José Nasazzi, em Montevidéu, no Uruguai