São Paulo x Bahia: veja preços e como comprar ingressos para o jogo em Bragança Paulista

O São Paulo divulgou, nesta terça-feira, mais informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Bahia, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

A comercialização dos ingressos terá início a partir das 10h desta quarta-feira e será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.

Os torcedores que quiserem assistir ao embate diretamente do estádio terão que adquirir suas entradas através do site www.spfcticket.net., pois não haverá bilheteria física.

A partir das 10h desta quarta-feira, a venda se inicia para os sócios que possuem sete estrelas. Já a partir das 13h, começa a comercialização para aqueles que têm seis estrelas. Os sócios que detêm cinco estrelas poderão comprar a partir das 16h, enquanto os detentores de quatro estrelas podem adquirir as entradas a partir das 19h. Os torcedores que tiverem três estrelas, por sua vez, serão liberados às 22h do mesmo dia.

🎟️ Em Bragança Paulista, o Tricolor enfrenta o Bahia em mais uma rodada do Brasileirão. Confira informações sobre a venda de ingressos para garantir o seu, torcedor.#SejaSócioTorcedor #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/I19AOmTrhg — Sócio Torcedor | São Paulo FC (@SocioTorcedor) April 28, 2026

Na quinta-feira, os torcedores que tiverem duas estrelas estão liberados para comprarem suas entradas a partir da madrugada, às 01h. Depois, às 03h, a comercialização será aberta para aqueles que têm uma estrela.

Todos os sócios, independentemente de pontuação, poderão comprar seus ingressos a partir das 07h de quinta-feira. Já a venda geral de ingressos, mediante disponibilidade, será iniciada às 10h do mesmo dia.

Os preços inteiros dos ingressos variam de R$ 80,00 a R$200,00. O setor com bilhete mais barato são as Arquibancada Leste e Oeste, enquanto os mais caros são as Arquibancadas Norte (A e B) e Sul.

Veja os preços dos ingressos para jogo contra o Bahia:

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Leste: R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia)

Arquibancada Oeste: Torcidas Organizadas: R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia)

Arquibancada Norte A: R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)

Arquibancada Norte B: R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)

Arquibancada Sul: R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)

VISITANTE

As vendas de ingressos para a torcida visitante também serão feitas apenas de forma online, a partir das 10h de quinta-feira até 16h45 do dia 03/05 (domingo, dia do jogo).

Arquibancada Leste (Visitante) – Portão 9: R$ 80,00