São Paulo x Bahia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

A equipe sub-20 do São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Bahia, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP). O duelo é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.
Onde assistir?
- Streaming: UOL (grátis).
Situação na tabela
São Paulo - 10 pontos em 9 jogos - 13º lugar
Bahia - 14 pontos em 9 jogos - 7º lugar
A nossa vida! 🫀 pic.twitter.com/YMV2Gw3A0S
— Santos FC (@SantosFC) April 25, 2026
Prováveis escalações
São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Igão e Guilherme Reis; Matheus Ferreira, Lucyan e Djhordney; Luiz Fernando, Juan Potes e Matheus Menezes
Técnico: Júlio Baptista
Bahia: Iuri; Wendel, Fredi, Luiz Gustavo e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho e David Martins; Kauê Furquim, Iago Reis e Dell
Técnico: Leonardo Galbes
Arbitragem
- Árbitro: Herminio Henrique Kuhn Daldem (SP)
- Assistentes: Marcela de Almeida Silva (SP) e Welber Venancio da Silva (SP)
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