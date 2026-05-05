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São Paulo x Bahia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

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(Foto: Miguel Schincariol / São Paulo)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 05/05/2026 às 20:00

A equipe sub-20 do São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Bahia, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP). O duelo é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir?

  • Streaming: UOL (grátis).

Situação na tabela

São Paulo - 10 pontos em 9 jogos - 13º lugar

Bahia - 14 pontos em 9 jogos - 7º lugar

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Igão e Guilherme Reis; Matheus Ferreira, Lucyan e Djhordney; Luiz Fernando, Juan Potes e Matheus Menezes
Técnico: Júlio Baptista

Bahia: Iuri; Wendel, Fredi, Luiz Gustavo e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho e David Martins; Kauê Furquim, Iago Reis e Dell
Técnico: Leonardo Galbes

Arbitragem

  • Árbitro: Herminio Henrique Kuhn Daldem (SP)
  • Assistentes: Marcela de Almeida Silva (SP) e Welber Venancio da Silva (SP)

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