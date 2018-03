São Paulo volta a bater recorde de público contra o Corinthians

Em campo, o time do São Paulo venceu o Corinthians por 1 a 0 no domingo graças a gol de Nenê e abriu vantagem em cima do arquirrival pela semifinal do Campeonato Paulista. Fora das quatro linhas, o clube também teve motivo para se orgulhar. Afinal, o público presente no Majestoso do Morumbi foi suficiente para bater o recorde do país na atual temporada.

42.830 pagantes presenciaram o triunfo são-paulino em uma disputa de mata-mata contra o Corinthians, algo que não acontecia desde maio de 2002.

O recorde até então pertencia justamente ao clube do Parque São Jorge, que na nona rodada do Estadual levou 42.178 pagantes à Itaquera na tarde que culminou com a vitória em cima do Palmeiras por 2 a 0.

Os dois clubes da capital paulistana só trocam de posição quando o tema é renda. Enquanto o Tricolor arrecadou R$ 1.488.811, os alvinegros conseguiram R$ 2.476.111. A média de preço do ticket corintiano ficou em R$ 58,00 e a dos são-paulinos em R$ 34,00.

Quando o assunto migra para média de público em casa no ano, o líder por enquanto é o Palmeiras, com média de 29.253 pagantes por jogo. O Corinthians vem atrás, com 25.885, seguido pelo Cruzeiro, que tem levado uma média de 20.434 ao Mineirão. O São Paulo é o quarto colocado nesse ranking, com média de 18.566 pagantes.

Os números também mostram a importância que os são-paulinos dão ao Majestoso, pois foi também em um embate contra os corintianos que o Morumbi chegou a marca de 61.142 pagantes, a maior do país em todo ano de 2017. Na ocasião, o clássico válido pelo Campeonato Brasileiro terminou 1 a 1. O segundo maior público do ano passado também pertenceu ao Tricolor Paulista: 60.485 pagantes para outro empate por 1 a 1, dessa vez diante do Bahia, na última rodada do nacional por pontos corridos.