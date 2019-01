São Paulo volta aos trabalhos com alguns desfalques e Jardine exigente

O São Paulo voltou aos trabalhos nesta quinta-feira no CCT da Barra Funda. Retornando de férias, o elenco participou de uma atividade intensa com bola já no primeiro dia de pré-temporada, fato que chamou atenção da imprensa. Sem qualquer treino específico para a parte física dentro de campo, os atletas tricolores ouviram a todo momento orientações do técnico André Jardine, que terá a missão de afinar a equipe o mais rápido possível, uma vez que já no início de fevereiro terá a disputa da Pré-Libertadores.

A atividade desta sexta não contou com nomes importantes do elenco. Hernanes, Diego Souza, Nenê, Everton, Arboleda e Tréllez se apresentarão diretamente nos EUA por motivo de logística. Alguns deles, inclusive, já estavam passando férias por lá. Por isso, Jardine só terá o elenco completo à disposição nesta sexta, dia em que a delegação desembarca em Orlando para a disputa da Copa Flórida.

Depois de terem uma conversa com o diretor de futebol Raí e o presidente Leco, os jogadores do São Paulo fizeram alguns exercícios na academia do CT e em seguida foram divididos em três grupos para uma atividade em campo reduzido. Em cada grupo havia duas equipes e dois “coringas”, que poderiam contribuir para ambos os lados. A ideia era estimular o senso de posicionamento e jogar entrelinhas, tentando manter ao máximo a posse de bola.

Durante todo o treinamento André Jardine foi bastante participativo, exigindo um melhor rendimento de seus atletas em algumas oportunidades. Em outras, o treinador também parava para fazer observações e instruir seus atletas quando percebia que as coisas não estavam caminhando como ele havia proposto.

Uma das novidades da equipe para 2019, Biro Biro fez exames nesta quinta-feira e posteriormente foi a campo com o restante do elenco participar dessa primeira atividade. Em seguida, porém, ele deixou seus companheiros e caminhou para as dependências internas do centro de treinamento, conforme previsto.

Na segunda parte da atividade, o trabalho foi parecido, mas em uma área de atuação maior, entre a linha de meio de campo e a grande área. Os jogadores foram divididos em apenas duas equipes, com quatro “coringas”. A proposta seguiu sendo a mesma, mas bem mais disputada. Divididas e um ritmo bastante intenso marcaram o trabalho derradeiro neste primeiro dia de pré-temporada.

Fora das quatro linhas também houve novidades. Joao Rojas, que se recupera de uma cirurgia para reparar uma ruptura no tendão patelar do joelho direito, fez seu primeiro trabalho na piscina do clube, acompanhado de um dos profissionais do departamento médico. O atacante, que se lesionou no duelo com o Vitória, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, só deve retornar aos gramados após o fim do Paulistão.

Agora, o São Paulo faz a malas pois já na manhã desta sexta-feira embarca para Orlando, nos EUA, onde disputará a Copa Flórida, torneio que serve como parte da pré-temporada do clube. O Tricolor enfrenta o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, no próximo dia 10, e o Ajax, da Holanda, no dia 12. No dia 14 a delegação retorna ao Brasil.

