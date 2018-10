São Paulo visita o Vitória para se manter no G-4 do Brasileirão

Vivendo um dos piores momentos nesta temporada, o São Paulo tem nesta sexta-feira, às 19h30, a oportunidade de voltar a vencer e recuperar a confiança para o restante do ano. Isso porque o clube paulista visita o Vitória, no estádio do Barradão, em partida válida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro, e um triunfo pode tirar o clima negativo que toma conta da equipe por causa dos maus resultados recentes.

O retrospecto não ajuda a equipe comandada por Diego Aguirre, já que o tricolor ainda não conseguiu nenhuma vitória jogando fora de casa desde que começou o returno do Brasileirão. O time conseguiu apenas três pontos jogando longe dos seus domínios durante esse período e, por isso, um triunfo pode mudar de vez a situação do São Paulo nesta reta final de competição. No momento, o clube está na quarta colocação, com 53 pontos.

Para a partida, Aguirre terá como opção o zagueiro Anderson Martins e o lateral-direito Bruno Perez, que voltam de suspensão e podem ser escalados pelo treinador uruguaio. A presença dos dois é muito importante para reforçar o sistema defensivo da equipe, que não está bem nas últimas rodadas e tem números bem abaixo se comparados com o desempenho do primeiro turno.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O único desfalque certo do São Paulo é o meia-atacante Everton, que ainda está se tratando de um estiramento na coxa esquerda e ficou de fora dos últimos treinamentos do tricolor. Com isso, a tendência é que o técnico uruguaio coloque Reinaldo para jogar mais adiantado, posição que o jogador rendeu muito bem quando utilizado, principalmente no clássico diante do Corinthians, quando marcou dois dos três gols na vitória tricolor.

Já pelo lado dos donos da casa, o momento é de conseguir o máximo de pontos possíveis para evitar o rebaixamento para o Campeonato Brasileiro da Série B. O time está na décima sétima colocação, com 33 pontos, e, nesse momento, estaria no grupo dos quatro piores times do torneio nacional.

No entanto, apesar da má colocação na tabela, o clube baiano tenta usar os últimos jogos como base para ter confiança na partida diante do São Paulo. O Vitória vinha de quatro derrotas consecutivas, contra Ceará, Botafogo, Internacional e Santos, mas conseguiu um importante triunfo diante da Chapecoense, que também briga para não cair, e vem de um empate com o Corinthians, resultados considerados positivos pela equipe.

Para a importante partida, o técnico Paulo César Carpegiani terá o retorno de Ramon, além da presença do goleiro João Gabriel, que substitui Elias. Já o desfalque fica por conta do zagueiro Aderllan, que ainda pertence ao São Paulo e não poderá atuar por questões contratuais.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA x SÃO PAULO

Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

Data: 26 de outubro de 2018, sexta-feira

Horário: 19h30 (Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VITÓRIA: Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano; Willian Farias, Arouca e Rhayner (Rodrigo Andrade); Lucas Fernandes, Erick e Walter Bou

Técnico: Paulo Cesar Carpegiani

SÃO PAULO: Jean; Bruno Peres, Bruno Alves, Arboleda e Edimar; Luan, Hudson, Diego Souza e Reinaldo; Rojas e Gonzalo Carneiro.

Técnico: Diego Aguirre