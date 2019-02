São Paulo visita o Talleres para acabar com trauma causado por argentinos

O São Paulo inicia sua trajetória na atual edição da Copa Libertadores nesta quarta-feira. O Tricolor visitará às 21h30 (de Brasília) o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, com a missão de dar fim ao seu trauma causado recentemente por times argentinos. O duelo é válido pela ida da segunda fase preliminar do torneio continental.

Recentemente, o São Paulo foi eliminado pelo Defensa y Justicia e Colón nas Copas Sul-Americanas de 2016 e 2017, respectivamente. Caindo do segundo torneio mais importante do continente de maneira precoce em ambas as oportunidades, o Tricolor agora terá a chance de, enfim, se impor diante de um novo rival platino.

“Uma equipe como o São Paulo, com a grandeza que tem, tem que voltar a ter essa vontade de ser protagonista. A gente vem com esse pensamento, respeitando muito o Talleres, sua tradição no futebol argentino, mas querendo impor nosso ritmo, nossa vontade de ser protagonista e poder conseguir essa classificação”, afirmou Tiago Volpi em entrevista ao “SporTV”.

Mas, a tarefa não será nada fácil. O Talleres retorna à Libertadores após 17 anos e conta com a grande experiência do volante Guiñazu, ídolo do Internacional e que também teve passagem pelo Vasco da Gama, como trunfo para seguir adiante no torneio.

“O Guiñazu foi campeão, na época do Inter foi ídolo. Então, é um jogador que sabe jogar esse tipo de competição, tem essa malandragem, esse corpo, essa caixa para poder jogar a Libertadores. Mas, a gente também não pode desmerecer a nossa equipe, a grande qualidade que tem hoje no São Paulo, jogadores de muita experiência. É um jogo em que esperamos muita dificuldade, mas confiamos muito na qualidade, nessa vontade de querer ser protagonista, que a gente tanto tem conversado nos últimos dias”, completou o goleiro são-paulino.

O Talleres, por sua vez, vê a Copa Libertadores como uma excelente oportunidade. O clube não disputa o torneio há mais de uma década e meia e atualmente se encontra na modesta 12ª colocação do Campeonato Argentino. Sem chances consideráveis de título na competição por pontos corridos, os “Tallarines” devem apostar tudo no torneio continental.

FICHA TÉCNICA

TALLERES-ARG X SÃO PAULO-BRA

Local: estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina)

Data: 6 de fevereiro de 2019, quarta-feira

Hora: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Wilmar Rondan (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John Alexander Leon (COL)

TALLERES: Guido Herrera; Tenaglia, Araujo e Komar; Godoy, Cubas, Guiñazu, Ramírez e Bersano; Palacios e Moreno

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Hernanes; Nenê, Pablo e Everton

Técnico: André Jardine